Türkiye TUR Suudi Arabistan SUD Uruguay URU İran IRA Fas FAS Portekiz POR İspanya ISP Avustralya AVU Fransa FRA Arjantin ARG Hırvatistan HIR Brezilya BRE İsviçre ISÇ Almanya ALM Güney Kore KOR Meksika MEK Belçika BEL İngiltere ING Tunus TUN Japonya JAP Senegal SEN Ekvador EKV Hollanda HOL Katar KAT ABD ABD Gana GAN Kanada KAN Norveç NOR Fildişi Sahili FIL İsveç ISV Kolombiya KOL Avusturya AUT Cezayir CEZ Bosna Hersek BIH Mısır MIS Özbekistan UZB Haiti HAT Yeşil Burun Adaları CPV Güney Afrika RSA Panama PAN Curacao CRC Yeni Zelanda NZL Irak IRQ Ürdün IRQ
Dünya Kupası 2026
İran Milli Futbol Takımı için Tahran'da tören düzenlendi

Dünya Kupası'na katılacak İran Milli Futbol Takımı için Tahran'da tören düzenlendi.

calendar 14 Mayıs 2026 00:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İran Milli Futbol Takımı için Tahran'da tören düzenlendi
İran başkenti Tahran'da, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak İran Milli Futbol Takımı için tören düzenlendi.

Başkentteki İnkılap Meydanı'nda binlerce İranlının katıldığı törende, milli takım için özel olarak yazılan marşlar okundu ve futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'nda giyeceği forma tanıtıldı.

Meydanda toplanan İranlılar, marşlar eşliğinde milli takımlarına destek sloganları attı. Törene katılan İran Milli Futbol Takımı oyuncuları da destek sloganlarına eşlik etti. İran kültüründeki tarihi kişiliklerin de canlandırıldığı törende ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

İran Milli Futbol Takımı'nın 18 Mayıs'ta Türkiye'ye geçerek, Antalya'da kampa girmesi planlanıyor.

İran Milli Takımı'nın ABD'ye de Türkiye'den uçması bekleniyor.

D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
