Türkiye TUR Suudi Arabistan SUD Uruguay URU İran IRA Fas FAS Portekiz POR İspanya ISP Avustralya AVU Fransa FRA Arjantin ARG Hırvatistan HIR Brezilya BRE İsviçre ISÇ Almanya ALM Güney Kore KOR Meksika MEK Belçika BEL İngiltere ING Tunus TUN Japonya JAP Senegal SEN Ekvador EKV Hollanda HOL Katar KAT ABD ABD Gana GAN Kanada KAN Norveç NOR Fildişi Sahili FIL İsveç ISV Kolombiya KOL Avusturya AUT Cezayir CEZ Bosna Hersek BIH Mısır MIS Özbekistan UZB Haiti HAT Yeşil Burun Adaları CPV Güney Afrika RSA Panama PAN Curacao CRC Yeni Zelanda NZL Irak IRQ Ürdün IRQ
Dünya Kupası 2026
Quaresma: "Neymar Dünya Kupası'nda olmalı"

Ricardo Quaresma, Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki varlığının tartışılmasını "utanç verici" olarak nitelendirerek yıldız oyuncunun kadroda olması gerektiğini savundu.

calendar 13 Mayıs 2026 00:53
Portekiz ve Beşiktaş'ın unutulmaz yıldızı Ricardo Quaresma, dünya futbolunun gündeminden düşmeyen Neymar'ın milli takım geleceği hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. 

LiveModeTV'ye röportaj veren Quaresma, Brezilyalı süper yıldızın 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmesi konusunda futbol dünyasında yaşanan tereddütleri sert bir dille eleştirdi.

Quaresma, Neymar'ın kalitesinin tartışmaya kapalı olduğunu belirterek, Brezilya Milli Takımı'nın başarısı için tecrübeli oyuncunun kilit rol oynayacağını ifade etti.

"UTANÇ VERİCİ"

Röportajına "Olabildiğince dürüst olacağım" diyerek başlayan Portekizli eski futbolcu, kamuoyundaki genel algıya tepki gösterdi.

İnsanların Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'na gidip gitmeyeceğini hala sorguluyor olmasını "utanç verici" bir durum olarak tanımlayan Quaresma, "Bence buna hiçbir şüphe olmamalı. Neymar orada olmak zorunda, nokta. O takımda Neymar'dan daha iyisi yok" ifadelerini kullandı. Brezilya'nın mevcut kadrosundaki diğer yeteneklere saygı duyduğunu ancak Neymar'ın özel bir kategoride yer aldığını vurguladı.

"NEYMAR, NEYMAR'DIR"

Brezilya Milli Takımı bünyesinde birçok önemli yeteneği barındırsa da Quaresma'ya göre Neymar hala kadronun en üst basamağında yer alıyor.

Yıldız oyuncunun saha dışı imajından bağımsız olarak sadece futbolculuk yeteneklerine odaklanılması gerektiğini söyleyen Quaresma, "Onu sevseniz de sevmeseniz de Neymar'ı bir oyuncu olarak ele almalıyız. Ve bir oyuncu olarak, çoğu oyuncudan çok daha iyi. Diğer harika oyunculara saygı duyarak söylüyorum; ama Neymar, Neymar'dır" diyerek sözlerini noktaladı.

D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
