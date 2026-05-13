Quaresma: 'Neymar Dünya Kupası'nda olmalı'

Portekiz ve Beşiktaş'ın unutulmaz yıldızı Ricardo Quaresma, dünya futbolunun gündeminden düşmeyen Neymar'ın milli takım geleceği hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.



LiveModeTV'ye röportaj veren Quaresma, Brezilyalı süper yıldızın 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmesi konusunda futbol dünyasında yaşanan tereddütleri sert bir dille eleştirdi.



Quaresma, Neymar'ın kalitesinin tartışmaya kapalı olduğunu belirterek, Brezilya Milli Takımı'nın başarısı için tecrübeli oyuncunun kilit rol oynayacağını ifade etti.



"UTANÇ VERİCİ"



Röportajına "Olabildiğince dürüst olacağım" diyerek başlayan Portekizli eski futbolcu, kamuoyundaki genel algıya tepki gösterdi.



İnsanların Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'na gidip gitmeyeceğini hala sorguluyor olmasını "utanç verici" bir durum olarak tanımlayan Quaresma, "Bence buna hiçbir şüphe olmamalı. Neymar orada olmak zorunda, nokta. O takımda Neymar'dan daha iyisi yok" ifadelerini kullandı. Brezilya'nın mevcut kadrosundaki diğer yeteneklere saygı duyduğunu ancak Neymar'ın özel bir kategoride yer aldığını vurguladı.



"NEYMAR, NEYMAR'DIR"



Brezilya Milli Takımı bünyesinde birçok önemli yeteneği barındırsa da Quaresma'ya göre Neymar hala kadronun en üst basamağında yer alıyor.



Yıldız oyuncunun saha dışı imajından bağımsız olarak sadece futbolculuk yeteneklerine odaklanılması gerektiğini söyleyen Quaresma, "Onu sevseniz de sevmeseniz de Neymar'ı bir oyuncu olarak ele almalıyız. Ve bir oyuncu olarak, çoğu oyuncudan çok daha iyi. Diğer harika oyunculara saygı duyarak söylüyorum; ama Neymar, Neymar'dır" diyerek sözlerini noktaladı.



