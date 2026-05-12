İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Montella bir yere gitmez!'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.



"BAŞROL MONTELLA HOCANIN!"



A Milli Takım ile ilgili konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu "Diyemezsiniz ki biz geldik ve bu başarı oldu. Eski yönetimlerin, eski teknik direktörlerin milli takım yapılanmasıyla ilgili katkıları var ama ben Montella hocayı ayrı tutuyorum. Çok güzel bir hava var. Oyuncular ona 'ağabey' gibi bakıyor. Yaşayınca görürsünüz. Sevgi saygı var. Aile ortamı varsa yetenek de var, Allah nazardan saklasın, sakatlık olmasın. Yetenek ve aile olunca istikrar da varsa başarı peşinden geliyor. Oyuncu kardeşlerimiz en büyük katkıyı sağladı. Başrol Montella hocanın." dedi.



"TÜRK VATANDAŞI OLACAK!"

"NAPOLI, OF GİBİ BİR YER..."



Montella'nın Türk olma durumu ile ilgili soru üzerine Hacıosmanoğlu "Kosova maçı bitti. Bosna - İtalya maçı penaltılara kaldı, ona bakıyoruz. İtalya elenince 'üzülme dedim, ABD'ye bir İtalyan yeter' dedim. Bana 'Ben İtalyan değilim Türk'üm, yanlış konuşuyorsun' dedi.



Türk vatandaşlığıyla ilgili görüşmelere başladık. İnşallah Dünya Kupası'na kadar hallolacak. Ben isterim ki Of nüfüsuna kayıtlı olsun. Napoli, Of gibi bir yer... O da Napolili. Napoli'de insanlar Karadenizli gibi." ifadelerini kullandı.



"MONTELLA GİTMEZ!"

"ÇİFT TAKIM TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİK!"



Vincenzo Montella'nın geleceği ile ilgili açıklama yapan İbrahim Hacıosmanoğlu "Montella'ya teklif gelmez, hoca da bir yere gitmez. Teklif gelirse müsaade etmeyiz. Hoca da gitmez. İki Macaristan maçı vardı, Uluslar A Ligi için ben geldiğim zamandı. Bana geldi 'Roma'dan teklif var, böyle bir fırsatım var, değerlendirmek isterim' dedi. 'Siz yeni seçildiniz, bir düşünceniz varsa iki maçta kötü sonuç alırım, gönderecekseniz bu fırsatı değerlendireyim' dedi. 'Kafamızda öyle bir plan yok. Kaptanlarla konuştum, onlar sizi ayrı seviyor. Biz burada olduğumuz sürece devam edeceğiz' dedim. Roma'ya gitmeyen hoca hiçbir yere gitmez. Çift takım çalıştırsın teklifi vardı ama biz onu da kabul etmedik." ifadelerini kullandı.



