Türkiye TUR Suudi Arabistan SUD Uruguay URU İran IRA Fas FAS Portekiz POR İspanya ISP Avustralya AVU Fransa FRA Arjantin ARG Hırvatistan HIR Brezilya BRE İsviçre ISÇ Almanya ALM Güney Kore KOR Meksika MEK Belçika BEL İngiltere ING Tunus TUN Japonya JAP Senegal SEN Ekvador EKV Hollanda HOL Katar KAT ABD ABD Gana GAN Kanada KAN Norveç NOR Fildişi Sahili FIL İsveç ISV Kolombiya KOL Avusturya AUT Cezayir CEZ Bosna Hersek BIH Mısır MIS Özbekistan UZB Haiti HAT Yeşil Burun Adaları CPV Güney Afrika RSA Panama PAN Curacao CRC Yeni Zelanda NZL Irak IRQ Ürdün IRQ
Dünya Kupası 2026
İbrahim Hacıosmanoğlu: "Montella bir yere gitmez!"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella'nın geleceği ile ilgili net ifadeler kullandı.

calendar 12 Mayıs 2026 14:55
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"BAŞROL MONTELLA HOCANIN!"

A Milli Takım ile ilgili konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu "Diyemezsiniz ki biz geldik ve bu başarı oldu. Eski yönetimlerin, eski teknik direktörlerin milli takım yapılanmasıyla ilgili katkıları var ama ben Montella hocayı ayrı tutuyorum. Çok güzel bir hava var. Oyuncular ona 'ağabey' gibi bakıyor. Yaşayınca görürsünüz. Sevgi saygı var. Aile ortamı varsa yetenek de var, Allah nazardan saklasın, sakatlık olmasın. Yetenek ve aile olunca istikrar da varsa başarı peşinden geliyor. Oyuncu kardeşlerimiz en büyük katkıyı sağladı. Başrol Montella hocanın." dedi.

"TÜRK VATANDAŞI OLACAK!"
"NAPOLI, OF GİBİ BİR YER..."

Montella'nın Türk olma durumu ile ilgili soru üzerine Hacıosmanoğlu "Kosova maçı bitti. Bosna - İtalya maçı penaltılara kaldı, ona bakıyoruz. İtalya elenince 'üzülme dedim, ABD'ye bir İtalyan yeter' dedim. Bana 'Ben İtalyan değilim Türk'üm, yanlış konuşuyorsun' dedi.

Türk vatandaşlığıyla ilgili görüşmelere başladık. İnşallah Dünya Kupası'na kadar hallolacak. Ben isterim ki Of nüfüsuna kayıtlı olsun. Napoli, Of gibi bir yer... O da Napolili. Napoli'de insanlar Karadenizli gibi." ifadelerini kullandı.

"MONTELLA GİTMEZ!"
"ÇİFT TAKIM TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİK!"

Vincenzo Montella'nın geleceği ile ilgili açıklama yapan İbrahim Hacıosmanoğlu "Montella'ya teklif gelmez, hoca da bir yere gitmez. Teklif gelirse müsaade etmeyiz. Hoca da gitmez. İki Macaristan maçı vardı, Uluslar A Ligi için ben geldiğim zamandı. Bana geldi 'Roma'dan teklif var, böyle bir fırsatım var, değerlendirmek isterim' dedi. 'Siz yeni seçildiniz, bir düşünceniz varsa iki maçta kötü sonuç alırım, gönderecekseniz bu fırsatı değerlendireyim' dedi. 'Kafamızda öyle bir plan yok. Kaptanlarla konuştum, onlar sizi ayrı seviyor. Biz burada olduğumuz sürece devam edeceğiz' dedim. Roma'ya gitmeyen hoca hiçbir yere gitmez. Çift takım çalıştırsın teklifi vardı ama biz onu da kabul etmedik." ifadelerini kullandı.

D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
