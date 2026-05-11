Arjantin, Dünya Kupası geniş kadrosunu açıkladı

Arjantin Milli Futbol Takımı'nın, 55 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı.



Arjantin Futbol Federasyonu, "Teknik direktör Lionel Scaloni liderliğindeki Arjantin Milli Takımı teknik ekibi, 2026 Dünya Kupası için resmi ön kadro listesini FIFA'ya resmen gönderdi." ifadelerini kullandı.



Geniş kadroda İtalyan ekibi Roma'nın oyuncusu Paulo Dybala yer almadı.



Arjantin'in kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:



Emiliano Martinez - Aston Villa



Geronimo Rulli - Olimpik Marsilya



Juan Musso - Atletico Madrid



Walter Benitez - Crystal Palace



Facundo Cambeses - Racing Club



Santiago Beltran - River Plate



Agustin Giay - Palmeiras



Gonzalo Montiel - River Plate



Nahuel Molina - Atletico Madrid



Nicolas Capaldo - Hamburg



Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise



Lucas Martinez Quarta - River Plate



Marcos Senesi- Bournemouth



Lisandro Martinez - Manchester United



Nicolas Otamendi - Benfica



German Pezzella - River Plate



Leonardo Balerdi - Olimpik Marsilya



Cristian Romero - Tottenham Hotspur



Lautaro Di Lollo - Boca Juniors



Zaid Romero - Getafe



Facundo Medina - Olimpik Marsilya



Marcos Acuna - River Plate



Nicolas Tagliafico - Olimpik Lyon



Gabriel Rojas - Racing Club



Maximo Perrone - Como 1907



Leandro Paredes - Boca Juniors



Guido Rodriguez - Valencia



Anibal Moreno - River Plate



Milton Delgado - Boca Juniors



Alan Varela - Porto



Ezequiel Fernandez - Bayer Leverkusen



Rodrigo De Paul - Inter Miami



Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen



Enzo Fernandez - Chelsea



Alexis Mac Allister - Liverpool



Giovanı Lo Celso - Real Betis Balompie



Nicolas Dominguez - Nottingham Forest



Emiliano Buendia - Aston Villa



Valentin Barco - Racing Club De Strasbourg



Lionel Messi - Inter Miami



Nicolas Paz - Calcium Like 1907



Franco Mastantuono - Real Madrid



Thiago Almada - Atletico Madrid



Tomas Aranda - Boca Juniors



Nicolas Gonzalez - Atletico Madrid



Alejandro Garnacho - Chelsea



Giuliano Sımeone - Atletico Madrid



Matias Soule - Roma



Claudio Echeverri - Girona Football Club



Gianluca Prestianni - Benfica



Santiago Castro - Bologna



Lautaro Martinez - Inter



Jose Manuel Lopez - Palmeiras



Julian Alvarez - Atletico Madrid



Mateo Pellegrino - Parma



