Arjantin, Dünya Kupası geniş kadrosunu açıkladı

Arjantin Milli Futbol Takımı'nın, 55 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunu duyurdu.

calendar 11 Mayıs 2026 19:56
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Arjantin Futbol Federasyonu, "Teknik direktör Lionel Scaloni liderliğindeki Arjantin Milli Takımı teknik ekibi, 2026 Dünya Kupası için resmi ön kadro listesini FIFA'ya resmen gönderdi." ifadelerini kullandı.

Geniş kadroda İtalyan ekibi Roma'nın oyuncusu Paulo Dybala yer almadı.

Arjantin'in kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Emiliano Martinez - Aston Villa

Geronimo Rulli - Olimpik Marsilya

Juan Musso - Atletico Madrid

Walter Benitez - Crystal Palace

Facundo Cambeses - Racing Club

Santiago Beltran - River Plate

Agustin Giay - Palmeiras

Gonzalo Montiel - River Plate

Nahuel Molina - Atletico Madrid

Nicolas Capaldo - Hamburg

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise

Lucas Martinez Quarta - River Plate

Marcos Senesi- Bournemouth

Lisandro Martinez - Manchester United 

Nicolas Otamendi - Benfica

German Pezzella - River Plate

Leonardo Balerdi - Olimpik Marsilya

Cristian Romero - Tottenham Hotspur

Lautaro Di Lollo - Boca Juniors

Zaid Romero - Getafe

Facundo Medina - Olimpik Marsilya

Marcos Acuna - River Plate

Nicolas Tagliafico - Olimpik Lyon

Gabriel Rojas - Racing Club

Maximo Perrone - Como 1907

Leandro Paredes - Boca Juniors

Guido Rodriguez - Valencia

Anibal Moreno - River Plate

Milton Delgado - Boca Juniors

Alan Varela - Porto

Ezequiel Fernandez - Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernandez - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Giovanı Lo Celso - Real Betis Balompie

Nicolas Dominguez - Nottingham Forest

Emiliano Buendia - Aston Villa

Valentin Barco - Racing Club De Strasbourg

Lionel Messi - Inter Miami

Nicolas Paz - Calcium Like 1907

Franco Mastantuono - Real Madrid

Thiago Almada - Atletico Madrid

Tomas Aranda - Boca Juniors

Nicolas Gonzalez - Atletico Madrid

Alejandro Garnacho - Chelsea

Giuliano Sımeone - Atletico Madrid

Matias Soule - Roma

Claudio Echeverri - Girona Football Club

Gianluca Prestianni - Benfica

Santiago Castro - Bologna

Lautaro Martinez - Inter

Jose Manuel Lopez - Palmeiras

Julian Alvarez - Atletico Madrid

Mateo Pellegrino - Parma

D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
