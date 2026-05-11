Arjantin, Dünya Kupası geniş kadrosunu açıkladı

Arjantin Milli Futbol Takımı'nın, 55 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı.
Arjantin Futbol Federasyonu, "Teknik direktör Lionel Scaloni liderliğindeki Arjantin Milli Takımı teknik ekibi, 2026 Dünya Kupası için resmi ön kadro listesini FIFA'ya resmen gönderdi." ifadelerini kullandı.
Geniş kadroda İtalyan ekibi Roma'nın oyuncusu Paulo Dybala yer almadı.
Arjantin'in kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Emiliano Martinez - Aston Villa
Geronimo Rulli - Olimpik Marsilya
Juan Musso - Atletico Madrid
Walter Benitez - Crystal Palace
Facundo Cambeses - Racing Club
Santiago Beltran - River Plate
Agustin Giay - Palmeiras
Gonzalo Montiel - River Plate
Nahuel Molina - Atletico Madrid
Nicolas Capaldo - Hamburg
Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
Lucas Martinez Quarta - River Plate
Marcos Senesi- Bournemouth
Lisandro Martinez - Manchester United
Nicolas Otamendi - Benfica
German Pezzella - River Plate
Leonardo Balerdi - Olimpik Marsilya
Cristian Romero - Tottenham Hotspur
Lautaro Di Lollo - Boca Juniors
Zaid Romero - Getafe
Facundo Medina - Olimpik Marsilya
Marcos Acuna - River Plate
Nicolas Tagliafico - Olimpik Lyon
Gabriel Rojas - Racing Club
Maximo Perrone - Como 1907
Leandro Paredes - Boca Juniors
Guido Rodriguez - Valencia
Anibal Moreno - River Plate
Milton Delgado - Boca Juniors
Alan Varela - Porto
Ezequiel Fernandez - Bayer Leverkusen
Rodrigo De Paul - Inter Miami
Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
Enzo Fernandez - Chelsea
Alexis Mac Allister - Liverpool
Giovanı Lo Celso - Real Betis Balompie
Nicolas Dominguez - Nottingham Forest
Emiliano Buendia - Aston Villa
Valentin Barco - Racing Club De Strasbourg
Lionel Messi - Inter Miami
Nicolas Paz - Calcium Like 1907
Franco Mastantuono - Real Madrid
Thiago Almada - Atletico Madrid
Tomas Aranda - Boca Juniors
Nicolas Gonzalez - Atletico Madrid
Alejandro Garnacho - Chelsea
Giuliano Sımeone - Atletico Madrid
Matias Soule - Roma
Claudio Echeverri - Girona Football Club
Gianluca Prestianni - Benfica
Santiago Castro - Bologna
Lautaro Martinez - Inter
Jose Manuel Lopez - Palmeiras
Julian Alvarez - Atletico Madrid
Mateo Pellegrino - Parma