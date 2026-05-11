Arjantin'de Dybala kadroya alınmadı!

Roma'daki geleceği belirsizliğini koruyan Paulo Dybala, ülkesi Arjantin'den kötü haber geldi.



Arjantin, Dünya Kupası için 55 futbolcudan oluşan geniş listesini açıkladı. 32 yaşındaki Dybala, Arjantin'in açıkladığı geniş listede yer almadı.



Roma'da bu sezon 25 maçta süre bulan Dybala, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.



