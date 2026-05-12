Türkiye TUR Suudi Arabistan SUD Uruguay URU İran IRA Fas FAS Portekiz POR İspanya ISP Avustralya AVU Fransa FRA Arjantin ARG Hırvatistan HIR Brezilya BRE İsviçre ISÇ Almanya ALM Güney Kore KOR Meksika MEK Belçika BEL İngiltere ING Tunus TUN Japonya JAP Senegal SEN Ekvador EKV Hollanda HOL Katar KAT ABD ABD Gana GAN Kanada KAN Norveç NOR Fildişi Sahili FIL İsveç ISV Kolombiya KOL Avusturya AUT Cezayir CEZ Bosna Hersek BIH Mısır MIS Özbekistan UZB Haiti HAT Yeşil Burun Adaları CPV Güney Afrika RSA Panama PAN Curacao CRC Yeni Zelanda NZL Irak IRQ Ürdün IRQ
Dünya Kupası 2026
Ranieri'den İtalya Milli Takımı mesajı: "Artık özgürüm"

Roma'dan ayrılan deneyimli teknik adam Claudio Ranieri, İtalya Milli Takımı için göreve açık kapı bıraktı. 74 yaşındaki çalıştırıcı, "Şimdi özgürüm, neden olmasın?" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

calendar 12 Mayıs 2026 18:28
İtalyan futbolunun deneyimli teknik adamlarından Claudio Ranieri, İtalya Milli Takımı için göreve hazır olduğunun sinyalini verdi.

74 yaşındaki çalıştırıcı, kısa süre önce Roma ile yollarını ayırmış ve kulüpte danışmanlık görevini bırakmıştı. Ranieri'nin ayrılığı, Gian Piero Gasperini ile yaşadığı gerilim nedeniyle İtalya'da geniş yankı uyandırmıştı.

ROMA DEFTERİ KAPANDI

Roma kulübü, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada Ranieri ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre bu karar, Pisa maçı öncesinde Ranieri'nin Gasperini ile arasına mesafe koymasının ardından geldi.

Roma'daki görevinden ayrılan deneyimli teknik adam, şimdi ise gözünü milli takıma çevirmiş durumda.

"NEDEN OLMASIN?"

Ranieri, Sky Sport'a yaptığı açıklamada, İtalya Milli Takımı ihtimaline açık olduğunu belirtti.

Tecrübeli teknik adam, "Hayır demiştim çünkü Roma'da görev yapıyordum ve aynı anda iki iş yapamazdım. Şimdi özgürüm, neden olmasın? Asla asla deme" ifadelerini kullandı.

Daha önce Friedkin ailesine danışmanlık yaptığı dönemde milli takım görevini geri çeviren Ranieri'nin, artık bu ihtimali ciddi şekilde değerlendirdiği belirtildi.

"BÜYÜK TURNUVALARDAN UZAK KALAMAYIZ"

İtalyan çalıştırıcı, milli takımda hangi rolde görev almak istediği yönündeki soruya ise dikkat çeken bir yanıt verdi.

Ranieri, "Eğer seni çağırırlarsa 'evet' demelisin. Yeniden ayağa kalkmamız gerekiyor. Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlardan uzak kalmayı sürdüremeyiz" dedi.

D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
