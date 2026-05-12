Ranieri'den İtalya Milli Takımı mesajı: 'Artık özgürüm'

İtalyan futbolunun deneyimli teknik adamlarından Claudio Ranieri, İtalya Milli Takımı için göreve hazır olduğunun sinyalini verdi.



74 yaşındaki çalıştırıcı, kısa süre önce Roma ile yollarını ayırmış ve kulüpte danışmanlık görevini bırakmıştı. Ranieri'nin ayrılığı, Gian Piero Gasperini ile yaşadığı gerilim nedeniyle İtalya'da geniş yankı uyandırmıştı.



ROMA DEFTERİ KAPANDI



Roma kulübü, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada Ranieri ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre bu karar, Pisa maçı öncesinde Ranieri'nin Gasperini ile arasına mesafe koymasının ardından geldi.



Roma'daki görevinden ayrılan deneyimli teknik adam, şimdi ise gözünü milli takıma çevirmiş durumda.



"NEDEN OLMASIN?"



Ranieri, Sky Sport'a yaptığı açıklamada, İtalya Milli Takımı ihtimaline açık olduğunu belirtti.



Tecrübeli teknik adam, "Hayır demiştim çünkü Roma'da görev yapıyordum ve aynı anda iki iş yapamazdım. Şimdi özgürüm, neden olmasın? Asla asla deme" ifadelerini kullandı.



Daha önce Friedkin ailesine danışmanlık yaptığı dönemde milli takım görevini geri çeviren Ranieri'nin, artık bu ihtimali ciddi şekilde değerlendirdiği belirtildi.



"BÜYÜK TURNUVALARDAN UZAK KALAMAYIZ"



İtalyan çalıştırıcı, milli takımda hangi rolde görev almak istediği yönündeki soruya ise dikkat çeken bir yanıt verdi.



Ranieri, "Eğer seni çağırırlarsa 'evet' demelisin. Yeniden ayağa kalkmamız gerekiyor. Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlardan uzak kalmayı sürdüremeyiz" dedi.



