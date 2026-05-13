Haber Tarihi: 13 Mayıs 2026 11:50 -
Güncelleme Tarihi:
13 Mayıs 2026 11:50
2026 Eurovision ne zaman, saat kaçta? Türkiye yarışmaya katılacak mı?
Avrupa'nın en büyük ve en görkemli müzik organizasyonu olan Eurovision Şarkı Yarışması için nefesler tutuldu! Geçtiğimiz yıl Avusturya'nın muazzam zaferiyle sonuçlanan yarışmanın ardından, 2026 yılında gözler bir kez daha müziğin başkenti Viyana'ya çevrildi. Ekrana kilitlenip bu devasa görsel ve işitsel şöleni kaçırmak istemeyen müzik tutkunları, arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Dünden bu yana "2026 Eurovision ne zaman, saat kaçta başlayacak? Eurovision 2026 Türkiye katılacak mı, hangi kanalda yayınlanacak?" sorguları magazin ve müzik sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte o ihtişamlı sahnede yaşanacak rekabetin takvimi ve ülkemizin durumu hakkındaki tüm gerçekler...
Puanlama heyecanını ve o renkli sahne şovlarını iple çeken izleyiciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok beklenen devasa final gecesi ne zaman ekrana gelecek?
2026 EUROVİSİON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? (VİYANA TAKVİMİ)Kısa, net ve alarmınızı kurmanızı sağlayacak o kritik takvim: 70. Eurovision Şarkı Yarışması, 12 - 16 Mayıs 2026 tarihleri arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'daki efsanevi Wiener Stadthalle arenasında gerçekleştirilecektir!Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından açıklanan ve üç devasa şovdan oluşan resmi takvim şu şekilde işleyecek:1. Yarı Final: 12 Mayıs 2026 Salı2. Yarı Final: 14 Mayıs 2026 PerşembeBüyük Final: 16 Mayıs 2026 CumartesiSaat Kaçta?: Tüm dünyada milyonlarca kişinin canlı izleyeceği bu dev organizasyonun hem yarı final hem de büyük final yayınları, Türkiye saati ile (TSİ) 22.00'de başlayacaktır.TÜRKİYE 2026 EUROVİSİON'A KATILACAK MI? (O BEKLENEN CEVAP)Milyonlarca Türk izleyicisinin her yıl içini burkan ve umutla beklediği o malum soruya gelelim: Hayır, Türkiye 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na resmi olarak KATILMAYACAKTIR!
14 Yıllık Hasret: Türkiye, alınan kararlar doğrultusunda yarışmaya en son 2012 yılında katılmıştı ve uzun süredir organizasyonda yer almıyor. 2026 yılı itibarıyla da bu tutumda herhangi bir resmi değişiklik olmamıştır.Nereden İzlenecek?: Ülkemiz yarışmaya katılmadığı için Türkiye'de resmi bir televizyon yayıncısı bulunmuyor. Ancak yarışmanın tüm heyecanını ve büyük finali saat 22.00'den itibaren Eurovision'un resmi YouTube kanalı üzerinden kesintisiz ve canlı olarak izleyebilirsiniz.Gözler şimdi 16 Mayıs Cumartesi gecesi Viyana'da o devasa kupayı havaya kaldıracak yeni şampiyonun kim olacağına kilitlenmiş durumda!
