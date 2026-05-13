2026 Eurovision ne zaman, saat kaçta? Türkiye yarışmaya katılacak mı?

Puanlama heyecanını ve o renkli sahne şovlarını iple çeken izleyiciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok beklenen devasa final gecesi ne zaman ekrana gelecek?

Kısa, net ve alarmınızı kurmanızı sağlayacak o kritik takvim: 70. Eurovision Şarkı Yarışması, 12 - 16 Mayıs 2026 tarihleri arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'daki efsanevi Wiener Stadthalle arenasında gerçekleştirilecektir!

Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından açıklanan ve üç devasa şovdan oluşan resmi takvim şu şekilde işleyecek:

1. Yarı Final: 12 Mayıs 2026 Salı

2. Yarı Final: 14 Mayıs 2026 Perşembe

Büyük Final: 16 Mayıs 2026 Cumartesi

Saat Kaçta?: Tüm dünyada milyonlarca kişinin canlı izleyeceği bu dev organizasyonun hem yarı final hem de büyük final yayınları, Türkiye saati ile (TSİ) 22.00'de başlayacaktır.

Milyonlarca Türk izleyicisinin her yıl içini burkan ve umutla beklediği o malum soruya gelelim: Hayır, Türkiye 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na resmi olarak KATILMAYACAKTIR!

14 Yıllık Hasret: Türkiye, alınan kararlar doğrultusunda yarışmaya en son 2012 yılında katılmıştı ve uzun süredir organizasyonda yer almıyor. 2026 yılı itibarıyla da bu tutumda herhangi bir resmi değişiklik olmamıştır.

Nereden İzlenecek?: Ülkemiz yarışmaya katılmadığı için Türkiye'de resmi bir televizyon yayıncısı bulunmuyor. Ancak yarışmanın tüm heyecanını ve büyük finali saat 22.00'den itibaren Eurovision'un resmi YouTube kanalı üzerinden kesintisiz ve canlı olarak izleyebilirsiniz.

Gözler şimdi 16 Mayıs Cumartesi gecesi Viyana'da o devasa kupayı havaya kaldıracak yeni şampiyonun kim olacağına kilitlenmiş durumda!