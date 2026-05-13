Hakan Safi'den Braga ile dev iş birliği!

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi geçtiğimiz nisan ayında Portekiz'e gitmiş, Porto ve Braga başkanlarıyla yaptığı görüşmenin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.



Safi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı ziyaret fotoğrafları sonrası Braga Başkanı Antonio Salvador dikkat çeken açıklamalar geldi.



Salvador açıklamalarında "Oldukça olumlu geçen bir görüşmeydi. Fenerbahçe hiç şüphesiz Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Çok zengin bir tarihe ve olağanüstü bir taraftar kitlesine sahip. Sohbetimiz ağırlıklı olarak futbol, sportif yönetim, uluslararası gelişim ve dünya futbolunun güncel zorlukları üzerineydi. Portekiz ve Türk futbolunun farklı yapıları hakkında oldukça ilgi çekici bir fikir alışverişi yaptık. Uluslararası hedefleri olan kulüpler arasındaki olumlu ilişkilerin her zaman memnuniyet verici olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe büyük ve uluslararası alanda saygı duyulan bir kulüp. Doğal olarak, her zaman iyi kurumsal ilişkiler sürdürmeye ve tüm taraflar için anlamlı olacak iş birliği fırsatlarını değerlendirmeye açığız." ifadelerine yer verdi.



