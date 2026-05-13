12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
2-3
12 Mayıs
Real Betis-Elche
2-1
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
1-2
12 Mayıs
Servette-Lausanne
2-0
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
3-2

Hakan Safi'den Braga ile dev iş birliği!

Braga Başkanı Antonio Salvador'dan Hakan Safi görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler geldi.

calendar 13 Mayıs 2026 08:29
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi geçtiğimiz nisan ayında Portekiz'e gitmiş, Porto ve Braga başkanlarıyla yaptığı görüşmenin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Safi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı ziyaret fotoğrafları sonrası Braga Başkanı Antonio Salvador dikkat çeken açıklamalar geldi.

Salvador açıklamalarında "Oldukça olumlu geçen bir görüşmeydi. Fenerbahçe hiç şüphesiz Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Çok zengin bir tarihe ve olağanüstü bir taraftar kitlesine sahip. Sohbetimiz ağırlıklı olarak futbol, sportif yönetim, uluslararası gelişim ve dünya futbolunun güncel zorlukları üzerineydi. Portekiz ve Türk futbolunun farklı yapıları hakkında oldukça ilgi çekici bir fikir alışverişi yaptık. Uluslararası hedefleri olan kulüpler arasındaki olumlu ilişkilerin her zaman memnuniyet verici olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe büyük ve uluslararası alanda saygı duyulan bir kulüp. Doğal olarak, her zaman iyi kurumsal ilişkiler sürdürmeye ve tüm taraflar için anlamlı olacak iş birliği fırsatlarını değerlendirmeye açığız." ifadelerine yer verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
