12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Göztepe'ye Rus smaçör transferi

Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Rus smaçör Vaganova'yı transfer etti.

12 Mayıs 2026 15:30
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, 25 yaşındaki Rus smaçör Olga Vaganova'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe'mize hoş geldin Olga Vaganova. Smaçör pozisyonunda oynayan 2001 doğumlu Rus oyuncu Olga Vaganova ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Kariyerine Rusya ekiplerinden Uralochka-NTMK'de başlayan Olga Vaganova, son olarak yine Uralochka-NTMK forması giymiştir. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Olga." denildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
