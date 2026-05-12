12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Reaves geleceği hakkında konuştu: "Günü gününe yaşıyorum"

Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves ise geleceğiyle ilgili çıkan söylentilere rağmen henüz uzun vadeli planlar düşünmediğini söyledi.

12 Mayıs 2026 14:11
Sporx.com dış haberler
"Beni artık iyi tanıyorsunuz. Çok fazla ileriye dönük düşünmem," diyen Reaves, Lakers organizasyonunda oynama fırsatına sahip olduğu için minnettar olduğunu belirtti.

"Çocuk oyunu oynuyorum ve iyi para kazanıyorum. Gelecekte ne yapacağımı çok düşünmüyorum. Sadece günü gününe yaşamaya çalışıyorum."

Reaves, 23.3 sayı, 4.7 ribaund ve yüzde 49 şut isabetiyle sezonu kariyerinin en iyi istatistikleriyle tamamladı, ancak sakatlıklar nedeniyle sadece 51 maçta forma giyebildi.

Yıldız guardın 2026-27 sezonuna ait 14.8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmayıp serbest piyasayı test etmesi bekleniyor. Buna rağmen Lakers'ın onu takımda tutmak için agresif davranacağı konuşuluyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
