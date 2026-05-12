Reaves geleceği hakkında konuştu: 'Günü gününe yaşıyorum'

Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves ise geleceğiyle ilgili çıkan söylentilere rağmen henüz uzun vadeli planlar düşünmediğini söyledi.



"Beni artık iyi tanıyorsunuz. Çok fazla ileriye dönük düşünmem," diyen Reaves, Lakers organizasyonunda oynama fırsatına sahip olduğu için minnettar olduğunu belirtti.



"Çocuk oyunu oynuyorum ve iyi para kazanıyorum. Gelecekte ne yapacağımı çok düşünmüyorum. Sadece günü gününe yaşamaya çalışıyorum."



Reaves, 23.3 sayı, 4.7 ribaund ve yüzde 49 şut isabetiyle sezonu kariyerinin en iyi istatistikleriyle tamamladı, ancak sakatlıklar nedeniyle sadece 51 maçta forma giyebildi.



Yıldız guardın 2026-27 sezonuna ait 14.8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmayıp serbest piyasayı test etmesi bekleniyor. Buna rağmen Lakers'ın onu takımda tutmak için agresif davranacağı konuşuluyor.



