İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Asgari ücretli futbolcu yok'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu.



TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, çift sözleşme ve asgari ücretli futbolcu sorusuna da yanıt verdi.



İbrahim Hacıosmanoğlu, "Çift sözleşme var mı? Asgari ücretli futbolcu var mı Süper Lig'de?" sorusunun ardından şu sözleri kullandı:



"Sözleşmeler bize geliyor. Eskiden çift sözleşme oluyordu, futbolcu kulüple ihtilafa düşünce savunamıyordu. Talimatları değiştirdik, ikinci sözleşme ortaya çıkarsa hem oyuncu hem kulüp için ağır yaptırımları var. Bize tek tip sözleşme geliyor. Hem bizim hem UEFA FIFA nezdinde ikinci sözleşmenin ağır cezası var."



"Asgari ücretli oyuncu yoktur Süper Lig'de. Amatör Lig'de bile yoktur."



