12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Asgari ücretli futbolcu yok"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, çift sözleşme ve asgari ücretli futbolcu sorularına yanıt verdi.

calendar 12 Mayıs 2026 15:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, çift sözleşme ve asgari ücretli futbolcu sorusuna da yanıt verdi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Çift sözleşme var mı? Asgari ücretli futbolcu var mı Süper Lig'de?" sorusunun ardından şu sözleri kullandı:

"Sözleşmeler bize geliyor. Eskiden çift sözleşme oluyordu, futbolcu kulüple ihtilafa düşünce savunamıyordu. Talimatları değiştirdik, ikinci sözleşme ortaya çıkarsa hem oyuncu hem kulüp için ağır yaptırımları var. Bize tek tip sözleşme geliyor. Hem bizim hem UEFA FIFA nezdinde ikinci sözleşmenin ağır cezası var."

"Asgari ücretli oyuncu yoktur Süper Lig'de. Amatör Lig'de bile yoktur."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
