İbrahim Hacıosmanoğlu: 'UEFA ve FIFA, bizi askıya alır!'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin Tahkim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesini öngören düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmesi hakkında açıklama yaptı.



"UEFA VE FIFA, BİZİ ASKIYA ALIR!"



"Anayasa Mahkemesi, Tahkim Kurulu kararları adil olmadığına hükmetti, meclise yasa değişikliği için 9 ay süre verdi. PFDK'nin de, UÇK'nin de bağımsız olamadığına karar verildi. Sebebi de TFF'nin kurulları ataması. Siz meclisi beklemeden adım atacak mısınız?" sorusunu yanıtlayan İbrahim Hacıosmanoğlu "Daha önce Tahkim Kurulu, seçimle geliyordu. Arkadaşlar çalışmasını yapıyor. Mali genel kurulda gündeme gelecek bu. Haziran'ın 7-8'inde mali genel kurul var. Gündeme gelecek, arkadaşlar hazırlanıyor.



Anayasa Mahkemesi Başkanı ile görüştüm. Tabii orada raporda çok atıflar var. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söyledim. Onlardan UEFA ve FIFA'nın haberi olursa bizi uzun süre askıya alırlar." dedi.



"BUNLAR TEHLİKELİ KELİME!"



Sözlerine devam eden İbrahim Hacıosmanoğlu "Spor olarak UEFA ve FIFA'ya bağlısın. O kadar fazla içine girmeyeceksin. Kamu kuruluşu gibi gösterilmeye çalışılan ibareler var. Kamu kuruluşu hüviyeti biçmeye çalışıyorlar, tehlikeli kelime.



TFF özerktir, UEFA ve FIFA'ya bağlıdır. Kamu tüzel kişiliği gibi gösterirsen diğer federasyonlar gibi, o zaman bağlı olduğunuz kurumlar size 'dur' der." ifadelerini kullandı.



