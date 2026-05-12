12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

İbrahim Hacıosmanoğlu: "UEFA ve FIFA, bizi askıya alır!"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin TFF Tahkim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesini öngören düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bulması hakkında konuştu.

calendar 12 Mayıs 2026 15:13 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2026 15:16
Haber: Sporx.com
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin Tahkim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesini öngören düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmesi hakkında açıklama yaptı.

"UEFA VE FIFA, BİZİ ASKIYA ALIR!"

"Anayasa Mahkemesi, Tahkim Kurulu kararları adil olmadığına hükmetti, meclise yasa değişikliği için 9 ay süre verdi. PFDK'nin de, UÇK'nin de bağımsız olamadığına karar verildi. Sebebi de TFF'nin kurulları ataması. Siz meclisi beklemeden adım atacak mısınız?" sorusunu yanıtlayan İbrahim Hacıosmanoğlu "Daha önce Tahkim Kurulu, seçimle geliyordu. Arkadaşlar çalışmasını yapıyor. Mali genel kurulda gündeme gelecek bu. Haziran'ın 7-8'inde mali genel kurul var. Gündeme gelecek, arkadaşlar hazırlanıyor.

Anayasa Mahkemesi Başkanı ile görüştüm. Tabii orada raporda çok atıflar var. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söyledim. Onlardan UEFA ve FIFA'nın haberi olursa bizi uzun süre askıya alırlar." dedi.

"BUNLAR TEHLİKELİ KELİME!"

Sözlerine devam eden İbrahim Hacıosmanoğlu "Spor olarak UEFA ve FIFA'ya bağlısın. O kadar fazla içine girmeyeceksin. Kamu kuruluşu gibi gösterilmeye çalışılan ibareler var. Kamu kuruluşu hüviyeti biçmeye çalışıyorlar, tehlikeli kelime.

TFF özerktir, UEFA ve FIFA'ya bağlıdır. Kamu tüzel kişiliği gibi gösterirsen diğer federasyonlar gibi, o zaman bağlı olduğunuz kurumlar size 'dur' der." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
