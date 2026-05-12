12 Mayıs
Celta Vigo-Levante
20:00
12 Mayıs
Real Betis-Elche
21:00
12 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
22:30
12 Mayıs
Servette-Lausanne
21:30
12 Mayıs
Grasshopper-Winterthur
21:30

Aziz Yıldırım: "Önümüzdeki 20 yıla damga vurmalı"

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, birlik çağrısında bulundu ve güçlü yönetim vurgusu yaptı.

calendar 12 Mayıs 2026 09:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Biz Fenerbahçeyiz Derneği (Bifeder) tarafından organize edilen gecede kulüp üyeleriyle bir araya geldi.

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyona katılan Yıldırım'a başkan adaylığından çekilip kendisine destek veren Barış Göktürk de eşlik etti.

Bifeder Başkanı Orhan Ebcin'in hediye takdiminde bulunduğu Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kısa bir konuşma yaptı.

Fenerbahçe'de artık bir şeylere dur demenin vaktinin geldiğini vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu benim yalnız başıma yapacağım ve başaracağım bir iş değil. 12 yılın getirdiği sonuçların ardından hepimizin beraber olması lazım. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Aziz Yıldırım aday ama öyle bir yönetim yapmalıyız ki hem genç olmalı hem de çalışmalı. 1998'de yaptığım yönetim; divan kurulu başkanları, federasyon başkanları çıkardı. Yine öyle bir yönetim olmalı ve önümüzdeki 20 yıla damga vurmalı. Diğer aday da kazanabilir ama birliği bozmayalım. Tribünde de kongrede de her yerde birlik olalım ki bu güç bizi şampiyon ve başarılı yapsın."




BARIŞ GÖKTÜRK'ÜN SÖZLERİ

Gecede konuşan Barış Göktürk, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın sarı-lacivertli kulübü düzlüğe çıkaracak isim olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin fetret devrinden geçtiğinin altını çizen Göktürk, "Fenerbahçe 12 yıldır şampiyon olamıyor ve ciddi maddi problemler var. Fenerbahçe'nin gerçek bir kaptana ihtiyacı var. Camiamız bu mali sıkıntılardan ve sportif başarısızlıktan ancak ve ancak Aziz Yıldırım'ın olağanüstü gayretleriyle çıkabilir. Kendisini destekliyoruz. İnşallah Fenerbahçe, hak ettiği şampiyonlukları yeniden kazanır. 6 Süper Lig şampiyonluğu kazandırdı. Basketbolda 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu, voleybolda Avrupa şampiyonluğu kazandırdı. Aziz başkan, benim ve arkadaşlarımızın yaptığı çağrıya kulak verdi, kendisine teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe'nin 120. yılı ancak efsane başkanımıza yakışır." açıklamasını yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
