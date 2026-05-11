11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
1-0
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
0-06'
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
0-05'
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
0-121'
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
0-07'

TFF'den milli takım iddiasına yalanlama

Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medyada paylaşılan A Milli Takım geniş kadrosunu yalanladı.

calendar 11 Mayıs 2026 21:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dünya Kupası'nda boy gösterecek A Milli Takım'ın geniş kadrosu olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımı üzerine Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaptı. Federasyon, paylaşılan görselin gerçek olmadığın ifade etti.
 TFF'den yapılan açıklamada,  

"Bugün akşam saatlerinde A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunu gösterdiği iddia edilen bir görsel, sosyal medyada dolaşıma sokulmuştur. Kamuoyunu yanıltan bu paylaşıma hiçbir şekilde itibar edilmemesini; doğru bilgilendirmeler için yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmî kaynaklarının referans alınması gerektiğini önemle hatırlatırız." ifadelerine yer verildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
IAB
