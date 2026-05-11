Sefer Yılmaz: 'Çok daha farklı yenebilirdik'

Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 1-0 yenen Sipay Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, "Farklı da yenebilirdik." dedi.



Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, kendileri için çok güzel bir maç olduğunu söyledi.



"ÇOK DAHA FARKLI YENEBİLİRDİK"



Yılmaz, "Çok daha farklı da yenebilirdik. Özellikle maça çok iyi başladık, kaçan penaltı, daha sonra iki tane yüzde 100 gol kaçırdık ama futbolcu arkadaşlarımız hiç morallerini bozmadı, oyundan düşmediler. İkinci yarıya da yine aynı şekilde hızlı bir şekilde başladık, golü de bulduk. Daha sonra farkı da artırabilirdik ama tabi bu maçlar çok zor, iki etaplı bir maç." diye konuştu.



Önlerinde üç günlük süre olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:



"İnşallah çok iyi hazırlanıp ikinci maça Çorum'da yine hedefimiz galibiyet, oradan final biletini alıp 24 Mayıs'ta Konya'da bu şehre yeniden bir galibiyetle Süper Lig armağan etmek istiyoruz. Çok güzel bir atmosfer vardı bugün. Hava çok güzeldi, zemin çok güzeldi, tribünler muhteşemdi. Bütün Bodrumspor taraftarına çok teşekkür ediyoruz, bizi gerçekten çok iyi desteklediler, çok moral verdiler. Onların coşkusuyla da bugün sahada çok iyi bir Bodrumspor vardı. Rakibimizi de tebrik ederiz, onlar da centilmence iyi bir şekilde oynadılar. Artık Cuma günü inşallah hedefimize ulaşıp finale gitmek istiyoruz."



