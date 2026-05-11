11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
1-0
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
1-186'
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
1-087'
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
2-3
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
1-166'
11 Mayıs
Millwall-Hull City
0-286'

Sefer Yılmaz: "Çok daha farklı yenebilirdik"

Bodrum FK teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, Çorum FK maçı sonrası konuştu.

calendar 11 Mayıs 2026 23:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 1-0 yenen Sipay Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, "Farklı da yenebilirdik." dedi.

Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, kendileri için çok güzel bir maç olduğunu söyledi.

"ÇOK DAHA FARKLI YENEBİLİRDİK"

Yılmaz, "Çok daha farklı da yenebilirdik. Özellikle maça çok iyi başladık, kaçan penaltı, daha sonra iki tane yüzde 100 gol kaçırdık ama futbolcu arkadaşlarımız hiç morallerini bozmadı, oyundan düşmediler. İkinci yarıya da yine aynı şekilde hızlı bir şekilde başladık, golü de bulduk. Daha sonra farkı da artırabilirdik ama tabi bu maçlar çok zor, iki etaplı bir maç." diye konuştu.

Önlerinde üç günlük süre olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"İnşallah çok iyi hazırlanıp ikinci maça Çorum'da yine hedefimiz galibiyet, oradan final biletini alıp 24 Mayıs'ta Konya'da bu şehre yeniden bir galibiyetle Süper Lig armağan etmek istiyoruz. Çok güzel bir atmosfer vardı bugün. Hava çok güzeldi, zemin çok güzeldi, tribünler muhteşemdi. Bütün Bodrumspor taraftarına çok teşekkür ediyoruz, bizi gerçekten çok iyi desteklediler, çok moral verdiler. Onların coşkusuyla da bugün sahada çok iyi bir Bodrumspor vardı. Rakibimizi de tebrik ederiz, onlar da centilmence iyi bir şekilde oynadılar. Artık Cuma günü inşallah hedefimize ulaşıp finale gitmek istiyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
