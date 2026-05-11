Göztepe potada seride eşitlik peşinde

Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final serisi rövanş maçında Göztepe, 12 Mayıs Salı günü Bandırma Parmos Bordo BK'yı seriyi eşitlemek için ağırlayacak. Bornova Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Serinin ilk maçında deplasmanda uzun süre önde götürdüğü mücadelede rakibine 84-76 mağlup olan Göztepe, taraftarının desteğiyle sahasında seriyi eşitlemeyi hedefliyor.
Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmayı kazanması halinde seriyi, 15 Mayıs Cuma günü Bandırma'da oynanacak son maça taşıyarak Süper Lig umutlarını sürdürecek.
