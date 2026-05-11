10 Mayıs
Hamburger SV-Freiburg
3-2
10 Mayıs
Union St.Gilloise-KV Mechelen
3-0
10 Mayıs
FC Groningen-NEC Nijmegen
2-1
10 Mayıs
NAC Breda-SC Heerenveen
2-0ERT
10 Mayıs
Fortuna Sittard-PEC Zwolle
3-2
10 Mayıs
Telstar-Heracles
3-0
10 Mayıs
FC Twente-S. Rotterdam
4-0
10 Mayıs
Fortuna Düsseldorf-Elversberg
3-1
10 Mayıs
Hertha Berlin-Greuther Fürth
2-1
10 Mayıs
Preussen Muenster-Darmstadt
1-1
10 Mayıs
Gent-Anderlecht
1-1
10 Mayıs
Royal Antwerp-Sporting Charleroi
0-1
10 Mayıs
Genk-Westerlo
3-0
10 Mayıs
Feyenoord-Alkmaar
1-1
10 Mayıs
LASK-RB Salzburg
2-1
10 Mayıs
Rapid Wien-Austria Wien
0-2
10 Mayıs
Hartberg-Sturm Graz
2-4
10 Mayıs
Lugano-St. Gallen
1-2
10 Mayıs
Sion-Thun
2-0
10 Mayıs
Young Boys-Basel
3-0
10 Mayıs
AVS-FC Porto
3-1
10 Mayıs
Alverca-Estoril
1-1
09 Mayıs
Torpedo Moscow-Samara
0-0IPT
10 Mayıs
FC Orenburg-Samara
1-0
10 Mayıs
Go Ahead Eagles-PSV Eindhoven
1-4
10 Mayıs
Excelsior-FC Volendam
1-1
10 Mayıs
FC Köln-FC Heidenheim
1-3
10 Mayıs
Cremonese-Pisa
3-0
10 Mayıs
Mainz 05-Union Berlin
1-3
10 Mayıs
Burnley-Aston Villa
2-2
10 Mayıs
C.Palace-Everton
2-2
10 Mayıs
N. Forest-Newcastle
1-1
10 Mayıs
West Ham United-Arsenal
0-1
10 Mayıs
Mallorca-Villarreal
1-1
10 Mayıs
Athletic Bilbao-Valencia
0-1
10 Mayıs
Real Oviedo-Getafe
0-0
10 Mayıs
Barcelona-Real Madrid
2-0
10 Mayıs
Verona-Como
0-1
10 Mayıs
Fiorentina-Genoa
0-0
10 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
1-2
10 Mayıs
Parma -Roma
2-3
10 Mayıs
AC Milan-Atalanta
2-3
10 Mayıs
Angers-Strasbourg
1-1
10 Mayıs
Auxerre-Nice
2-1
10 Mayıs
Le Havre-Marsilya
0-1
10 Mayıs
Metz-Lorient
0-4
10 Mayıs
AS Monaco-Lille
0-1
10 Mayıs
PSG-Brest
1-0
10 Mayıs
Rennes-Paris FC
2-1
10 Mayıs
Toulouse-Lyon
2-1
10 Mayıs
Zenit St. Petersburg-PFC Sochi
2-1

Fenerbahçe'de adaylar hücum hattındaki transferlere yoğunlaştı. Borussia Dortmund'la kontratı bitecek 10 numara Julian Brandt ve Atletico Madrid'den ayrılması beklenen golcü Alexander Sörloth öne çıktı.

11 Mayıs 2026 09:31
Fenerbahçe'de adayların hücum planı
Fenerbahçe, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için transferde resmen düğmeye bastı.

Başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, bu sezon yaşanan forvet sıkıntısını göz önüne alarak hücum hattına takviye planlıyor. Buna göre ilk adaylar; Borussia Dortmund'la kontratı sezon sonunda bitecek 10 numara Julian Brandt ve Atletico Madrid'den ayrılması gündemde olan Alexander Sörloth oldu. İki başkan adayı da transferler için çalışma yapıyor.

2019'dan beri Borussia Dortmund'da olan 30 yaşındaki Alman 10 numara Julian Brandt, hücumda sol ve sağ kanatta da oynayabiliyor. Bu sezon da 40 resmi maçta 11 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen Brandt'ı Roma ve Leverkusen de izliyor.

Forvet için öne çıkan Atletico Madrid'den 30 yaşındaki Norveçli forvet Alexander Sörloth da başkan adaylarının beğendiği bir isim... Sörloth, bu sezon İspanyol ekibinde 51 maçta 19 gol attı, 1 asist yaptı.

'Süper' kral Sörloth

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla 24 gol atarak gol kralı olan Alexander Sörloth, Türk futbolunu çok iyi tanıyor. Atletico Madrid'de 104 resmi maçta 43 gol kaydeden Norveçli yıldız, 1.95'lik boyu ve güçlü sol ayağıyla dikkat çekiyor.

306 maçta oynadı

Julian Brandt, 2019'dan beri forma giydiği Borussia Dortmund'da 306 maçta forma giydi. 30 yaşındaki 10 numara 57 gol attı, 70 asist yaptı. Dortmund ile Alman Kupası ve Almanya Süper Kupası da kazanan Brandt, ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki tecrübesiyle öne çıkıyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
