Paulo Dybala'dan geleceği için çarpıcı sözler!

Roma forması giyen Paulo Dybala, ligde Parma ile oynadıkları maçın ardından geleceğine dair gelen sorulara yanıt verdi.



"MUHTEMELEN SON MAÇIM"



İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dybala, geleceği ve yeni sözleşme durumunun ne olduğu konusunda gelen sorunun ardından, "Ben de bilmek isterdim ama hiçbir şey bilmiyorum. Muhtemelen Lazio derbisi, Roma taraftarlarının önünde oynayacağım son maç olacak..." yanıtını verdi.



Bu sözlerinin ardından, "Yani sözleşmeyle ilgili karar verildi mi?" sorusu yöneltilen Arjantinli yıldız, "Hayır ama sözleşmede böyle yazıyor." dedi.



Kendisinin düşüncesi sorulan 32 yaşındaki futbolcu, "Düşüncemi kendime saklıyorum. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz." açıklamasını yaptı.



"KULÜP İLETİŞİME GEÇMEDİ"



Dybala, "Kulüp seninle iletişime geçti mi?" sorusunun ardından, "Hayır." dedi.



FENERBAHÇE VE GALATASARAY



Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dybala için daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte Boca Juniors iddiası da gündeme gelmişti.



BU SEZON PERFORMANSI



Roma'da bu sezon 25 maçta süre bulan 32 yaşındaki Paulo Dybala, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.



