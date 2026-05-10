Gaziantep Basketbol, Konya BB'yi 80-71 yenerek seride 1-0 öne geçti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ilk ayağında Gaziantep Basketbol, sahasında Konya Büyükşehir Belediyespor'u 80-71 mağlup etti.
Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ilk devreyi konuk ekip, 41-32 önde tamamladı.
İkinci yarı baskın oynayan Gaziantep Basketbol, müsabakayı 80-71 kazanarak seride durumu 1-0'a getirdi.
İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride 2. maç, 13 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da Konya Büyükşehir Belediyespor ev sahipliğinde oynanacak.
