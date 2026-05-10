09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
3-0
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
1-2
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
4-2
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
0-3
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
1-1
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
0-1
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
2-2
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
0-2
09 Mayıs
Lazio-Inter
0-3
09 Mayıs
Lecce-Juventus
0-1
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
3-1
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
2-1
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
2-1
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
3-0
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
4-1
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
2-1
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
2-0
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
1-3
09 Mayıs
Sunderland-M. United
0-0
09 Mayıs
Elche-Alaves
1-1
09 Mayıs
M.City-Brentford
3-0
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
0-1
09 Mayıs
Brighton-Wolves
3-0
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
1-1
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
0-1
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
3-1
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
2-1
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
1-0
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
3-1
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
0-1
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
2-1
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
3-2
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
4-0
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
0-0

Sami Uğurlu: "En azından bir puanı hak ettik"

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

10 Mayıs 2026 01:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 4-2 kaybettikleri Galatasaray maçında en azından 1 puanı hak ettiklerini söyledi.

Uğurlu, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk ihtimalinin olduğu bir maçta Galatasaray deplasmanına çıkmanın kolay olmadığını belirten Uğurlu, "Son haftaya girmeden önce burada Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan edebileceği bir maçı oynamak çok kolay değil. Maçın favorisi Galatasaray'dı. Ancak biz mücadele etmeye çalıştık, her şeyimizi sahaya koymaya çalıştık. Bu atmosferde buradan çıkmak da çok kolay olmuyor. Maalesef maçın başında iki sakatlık yaşadık. Özellikle ilk yarıda çok fazla birbirimize yakın oynayıp bloklar arasını kapattığımızda Galatasaray üretkenlikte biraz daha zorlandı. Ancak 2-1 öne geçtikten bir dakika sonra kazandıkları penaltı ve buldukları gol Galatasaray'ı iştahlandırdı. Müsabakanın 88. dakikasında yediğimiz üçüncü gol maalesef bizi moral olarak çok düşürdü." diye konuştu.

Ellerinden gelen mücadeleyi sergilediklerini aktaran kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, "Antalyaspor olarak burada yapabileceğimizin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Mücadeleyle birlikte Galatasaray deplasmanında iki gol atmamıza rağmen maçı kaybetmek de can sıkıcı. Önümüzdeki hafta Kocaelispor maçımız var. O müsabakayı kazanıp rakiplerimizin maçlarını bekleyeceğiz. Gelecek hafta, Eyüpspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la oynayacak. Onların maçları çok zor. Kazanıp onları bekleyeceğiz. Kendi maçımıza çıktığımızda son hafta kazanıp ligde kalsaydık bizim için avantajlı olacaktı." ifadelerini kullandı.

Sami Uğurlu, hakem kararlarını da eleştirerek, "Bu seyirci önünde oynamak gerçekten çok zor. Galatasaray taraftarı oyuna çok fazla etki ediyor. Çok fazla oyunun içinde. Burada ister istemez rakiplerle birlikte etkilenen birçok unsur var. Hakem, ağzında düdükle bekliyor sağ olsun. Ne olacak da ben düdük çalacağım diye gözlüyor. Orada onun önüne geçemiyoruz. Yıllardır böyle ve bu şekilde de devam edecek. Bu kadar mücadeleyle en azından buradan bir puanla ayrılmayı hak ettiğimizi düşünüyorum ancak olmadı. Kocaelispor maçını kazanıp rakiplerimizin maçlarını bekleyeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

İki takımın kadro kalitesine vurgu yapan Uğurlu, "Yediğimiz şanssız goller var. Galatasaray'ın şampiyonluk maçında bu kadar kaleye gelmesi engel olabileceğimiz bir şey değil. İki takım arasındaki kadro kalitesini söylemeye gerek yok. Biz çok fazla mücadele ettik. Bence en azından bir puanı hak ettik ama olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Uğurlu, Galatasaray'ın son haftalarda 60. dakikadan sonra oyundan düştüğünü belirterek, "Galatasaray takımının rakip topla oynamaya ve geriye koşmaya başladığında oyundan düştüğünü biliyoruz. Kazandığımız toplarla geçiş yapıp Galatasaray'ı geri koşturmaktı amacımız. Ancak erken değişiklikler de ister istemez bizi etkiledi. Ona rağmen penaltıdan yediğimiz gole kadar bence istediğimiz her şeyi yaptık, rakibe de o imkanı vermedik. Ancak burada yadsınamaz bir Osimhen faktörü var. Kendi pozisyonunu yaratan, kendi golünü atan, kendi kendine asist yapan bir oyuncu Osimhen. Onu durdurmak çok kolay olmadı." diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
