Eyüpspor'dan kümede kalma yolunda görkemli sonuç!

Süper Lig'in 33. haftasında kümede kalma hesapları yapan Eyüpspor, iddiası kalmayan Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla Eyüpspor oldu.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada penaltıdan Umut Bozok, 29. dakikada Metehan Altunbaş, 45. dakikada Calegari ve 88. dakikada Emre Akbaba kaydetti.
Eyüpspor bu galibiyetin ardından puanını 32'ye yükseltti. Çaykur Rizespor 40 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Eyüpspor, Fenerbahçe'e konuk olacak. Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı ağırlayacak.
