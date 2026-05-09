Galatasaray'dan Jonathan Rowe harekatı!

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar önümüzde sezon hem lig hem de Avrupa'da rekabet edebilecek güçlü kadro kurabilmek için önemli isimleri radarına aldı.
Tuttosport, Galatasaray'ın Bologna forması giyen sol kanat Jonathan Rowe'yi transfer etmek istediğini duyurdu.
Rowe, 17 milyon euro'ya geldiği Serie A ekibi ile çıktığı 38 maçta 7 gol 4 asiste imza attı.
23 yaşındaki yıldız için temasların başladığı belirtildi.
