08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
3-2
08 Mayıs
Levante-Osasuna
3-2
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
2-1
08 Mayıs
Lens-Nantes
1-0
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
2-0
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
2-2
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
2-1
08 Mayıs
Hull City-Millwall
0-0

TFF Tahkim Kurulu'ndan Ederson kararı

TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Fenerbahçeli kaleci Ederson'a verilen 3 maç men cezasını onadı.

calendar 08 Mayıs 2026 23:48 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026 23:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Fenerbahçeli kaleci Ederson'a verilen 3 maç men cezasını onadı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ederson'a ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle verilen çift sarı kart görmesi sebebiyle yer almaması gereken müsabaka dışındaki 3 maçlık cezanın yanı sıra çeşitli nedenlerden verilen toplam 480 bin lira para cezası da onandı.

Ayrıca kurul, Galatasaray'a farklı sebeplerden verilen toplam 700 bin lira para cezasının onanmasına karar verdi.

Trendyol 1. Lig'de ise Manisa FK'li futbolcu Yasin Güreler'e rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle verilen 2 maç men cezası onandı.

Kurul, Özbeyli Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'e ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri sebebiyle verilen 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 40 bin lira para cezasını onadı.

Amed Sportif Faaliyetler'e çeşitli ihlallerden dolayı verilen toplam 266 bin lira para cezası onanırken kulübe stada usulsüz seyirci alınması nedeniyle verilen 310 bin lira para cezasının 150 bin liraya düşürülmesine hükmedildi. 


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
