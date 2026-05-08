08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Anthony Gordon için transfer yanıtı!

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, Bayern Münih ve Barcelona ile adı geçen Anthony Gordon ile ilgili konuştu.

calendar 08 Mayıs 2026 13:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, ligde Nottingham Forest ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Howe, Bayern Münih ile adı geçen Anthony Gordon ile ilgili gelen sorunun ardından, "Tek tek oyuncular hakkında yorum yapmak benim için zor çünkü bu benim uzmanlık alanım dışında kalan bir konu. Bu konuyu başkalarına bırakacağım. Yaz transfer döneminde neler olacağını tahmin etmek zor ve şu anda herhangi bir düzeyde neler olacağını tahmin etmek de öyle. Oynamanız gereken üç maç var ve tüm dikkatimizi bu maçlara verdik." diye konuştu.

İngiliz yıldızın adı Bayern Münih ile birlikte Barcelona ile de anılıyor.

Newcastle United forması altında bu sezon 46 maçta süre bulan 25 yaşındaki Anthony Gordon, 17 gol attı ve 5 asist yaptı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
