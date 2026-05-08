Anthony Gordon için transfer yanıtı!

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, ligde Nottingham Forest ile oynayacakları maç öncesi konuştu.



Howe, Bayern Münih ile adı geçen Anthony Gordon ile ilgili gelen sorunun ardından, "Tek tek oyuncular hakkında yorum yapmak benim için zor çünkü bu benim uzmanlık alanım dışında kalan bir konu. Bu konuyu başkalarına bırakacağım. Yaz transfer döneminde neler olacağını tahmin etmek zor ve şu anda herhangi bir düzeyde neler olacağını tahmin etmek de öyle. Oynamanız gereken üç maç var ve tüm dikkatimizi bu maçlara verdik." diye konuştu.



İngiliz yıldızın adı Bayern Münih ile birlikte Barcelona ile de anılıyor.



Newcastle United forması altında bu sezon 46 maçta süre bulan 25 yaşındaki Anthony Gordon, 17 gol attı ve 5 asist yaptı.



