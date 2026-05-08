Real Madrid'de büyük kriz: Valverde & Tchouameni olayı!

Real Madrid'de Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında antrenman kaynaklı gerginlik iddiaları sonrası kulübün disiplin soruşturması başlatması ve Valverde'nin kavgayı reddeden açıklamasıyla süreç tartışmalı bir şekilde devam ediyor.

calendar 07 Mayıs 2026 22:54 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026 01:53
Haber: Sporx.com dış haberler
Real Madrid'de büyük kriz: Valverde & Tchouameni olayı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid'de Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında yaşandığı öne sürülen gerginlik, kulüpten gelen resmi açıklamalar ve Valverde'nin sosyal medya çıkışıyla birlikte daha karmaşık bir hale geldi.

İLK İDDİALAR: ANTRENMANDA BAŞLAYAN GERGİNLİK

İspanyol spor gazetesi Marca'nın haberine göre, iki futbolcu arasında son iki gündür antrenmanlarda ciddi bir gerilim yaşandığı iddia edildi. İlk olayın, Valverde'nin Tchouameni'nin selamını karşılıksız bırakıp tokalaşmamasıyla başladığı öne sürüldü.

Haberde, teknik ekibin ve takım arkadaşlarının müdahalesiyle ilk gerginliğin yatıştırıldığı ancak ertesi gün durumun yeniden tırmandığı belirtildi.

SOYUNMA ODASINDA KAVGA İDDİASI VE HASTANE SÜRECİ

Marca'nın kulüp içi kaynaklara dayandırdığı iddialara göre, gerginlik antrenman sonrası soyunma odasında kavgaya dönüştü.

İddialarda, Valverde'nin aldığı darbe nedeniyle hastaneye götürüldüğü ve kaşına dikiş atıldığı öne sürüldü. Olayın ardından soyunma odasında acil bir kriz toplantısı yapıldığı ve kulüp yöneticilerinden José Ángel Sánchez'in de toplantıya katıldığı ifade edildi.

Aynı dönemde, hafta sonu oynanacak Barcelona–Real Madrid derbisi hazırlıkları sürerken, milli futbolcu Arda Güler'in sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalıştığı bilgisi de paylaşıldı.

REAL MADRİD'DEN RESMİ AÇIKLAMA: DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Tüm bu iddiaların İspanyol basınında geniş yankı uyandırmasının ardından Real Madrid
kulübü resmi açıklama yaptı.

Kulüp, Valverde ve Tchouameni hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Real Madrid, bu sabah A takım antrenmanında yaşanan olayların ardından oyuncular Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni hakkında disiplin soruşturması başlatmaya karar verdiğini duyurur. Kulüp, ilgili iç prosedürler tamamlandıktan sonra sonuçları açıklayacaktır."

SAĞLIK AÇIKLAMASI VE DERBİ BELİRSİZLİĞİ

Real Madrid daha sonra Valverde'nin sağlık durumuna ilişkin ek bir açıklama yaptı. Açıklamada Uruguaylı futbolcuya travmatik beyin hasarı teşhisi konulduğu ve 10 ila 14 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Bu gelişme, 10 Mayıs Pazar günü oynanacak Barcelona–Real Madrid derbisi öncesinde oyuncunun durumunu belirsiz hale getirdi.

VALVERDE'DEN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI: "KAVGA YOK"

Tüm bu iddiaların ardından Federico Valverde, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla olaylara dair farklı bir çerçeve çizdi.

Valverde, takım arkadaşıyla tartışma yaşadıklarını doğrularken bunun fiziksel bir kavgaya dönüşmediğini vurguladı. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün antrenmandaki bir pozisyonda takım arkadaşımla bir olay yaşadım. Yorgunluk ve hayal kırıklığı bazı şeylerin olduğundan daha büyük görünmesine sebep olabiliyor. Bugün yeniden bir tartışma yaşadık. Tartışma esnasında yanlışlıkla bir masaya çarptım ve alnımda küçük bir kesik oluştu. Bu yüzden protokol gereği hastaneye gitmem gerekti. Hiçbir şekilde takım arkadaşım bana vurmadı, ben de ona vurmadım. İnsanların kavga ettiğimize ya da olayın kasıtlı olduğuna inanmasının kolay olduğunu biliyorum ama böyle bir şey yaşanmadı."

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Kulüp soruşturmasının devam ettiği süreçte, hem disiplin kararlarının hem de sağlık durumuna ilişkin nihai raporun Real Madrid tarafından açıklanması bekleniyor. Olayın, derbi öncesi takım içi atmosferi nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.