Real Madrid'de büyük kriz: Valverde & Tchouameni olayı!

Real Madrid'de Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında yaşandığı öne sürülen gerginlik, kulüpten gelen resmi açıklamalar ve Valverde'nin sosyal medya çıkışıyla birlikte daha karmaşık bir hale geldi.



İLK İDDİALAR: ANTRENMANDA BAŞLAYAN GERGİNLİK



İspanyol spor gazetesi Marca'nın haberine göre, iki futbolcu arasında son iki gündür antrenmanlarda ciddi bir gerilim yaşandığı iddia edildi. İlk olayın, Valverde'nin Tchouameni'nin selamını karşılıksız bırakıp tokalaşmamasıyla başladığı öne sürüldü.



Haberde, teknik ekibin ve takım arkadaşlarının müdahalesiyle ilk gerginliğin yatıştırıldığı ancak ertesi gün durumun yeniden tırmandığı belirtildi.



SOYUNMA ODASINDA KAVGA İDDİASI VE HASTANE SÜRECİ



Marca'nın kulüp içi kaynaklara dayandırdığı iddialara göre, gerginlik antrenman sonrası soyunma odasında kavgaya dönüştü.



İddialarda, Valverde'nin aldığı darbe nedeniyle hastaneye götürüldüğü ve kaşına dikiş atıldığı öne sürüldü. Olayın ardından soyunma odasında acil bir kriz toplantısı yapıldığı ve kulüp yöneticilerinden José Ángel Sánchez'in de toplantıya katıldığı ifade edildi.



Aynı dönemde, hafta sonu oynanacak Barcelona–Real Madrid derbisi hazırlıkları sürerken, milli futbolcu Arda Güler'in sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalıştığı bilgisi de paylaşıldı.



REAL MADRİD'DEN RESMİ AÇIKLAMA: DİSİPLİN SORUŞTURMASI



Tüm bu iddiaların İspanyol basınında geniş yankı uyandırmasının ardından Real Madrid

kulübü resmi açıklama yaptı.



Kulüp, Valverde ve Tchouameni hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurarak şu ifadeleri kullandı:



"Real Madrid, bu sabah A takım antrenmanında yaşanan olayların ardından oyuncular Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni hakkında disiplin soruşturması başlatmaya karar verdiğini duyurur. Kulüp, ilgili iç prosedürler tamamlandıktan sonra sonuçları açıklayacaktır."



SAĞLIK AÇIKLAMASI VE DERBİ BELİRSİZLİĞİ



Real Madrid daha sonra Valverde'nin sağlık durumuna ilişkin ek bir açıklama yaptı. Açıklamada Uruguaylı futbolcuya travmatik beyin hasarı teşhisi konulduğu ve 10 ila 14 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.



Bu gelişme, 10 Mayıs Pazar günü oynanacak Barcelona–Real Madrid derbisi öncesinde oyuncunun durumunu belirsiz hale getirdi.



VALVERDE'DEN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI: "KAVGA YOK"



Tüm bu iddiaların ardından Federico Valverde, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla olaylara dair farklı bir çerçeve çizdi.



Valverde, takım arkadaşıyla tartışma yaşadıklarını doğrularken bunun fiziksel bir kavgaya dönüşmediğini vurguladı. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Dün antrenmandaki bir pozisyonda takım arkadaşımla bir olay yaşadım. Yorgunluk ve hayal kırıklığı bazı şeylerin olduğundan daha büyük görünmesine sebep olabiliyor. Bugün yeniden bir tartışma yaşadık. Tartışma esnasında yanlışlıkla bir masaya çarptım ve alnımda küçük bir kesik oluştu. Bu yüzden protokol gereği hastaneye gitmem gerekti. Hiçbir şekilde takım arkadaşım bana vurmadı, ben de ona vurmadım. İnsanların kavga ettiğimize ya da olayın kasıtlı olduğuna inanmasının kolay olduğunu biliyorum ama böyle bir şey yaşanmadı."



SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?



Kulüp soruşturmasının devam ettiği süreçte, hem disiplin kararlarının hem de sağlık durumuna ilişkin nihai raporun Real Madrid tarafından açıklanması bekleniyor. Olayın, derbi öncesi takım içi atmosferi nasıl etkileyeceği ise merak konusu.



