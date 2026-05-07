Jaylen Brown söylentileri yalanladı: "10 yıl daha Boston'da oynarım"

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, Celtics organizasyonu ile arasında problem olduğu yönündeki iddiaları reddederken, takımda uzun yıllar kalmak istediğini söyledi.

calendar 07 Mayıs 2026 14:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Çarşamba günü yaptığı Twitch yayınında konuşan Brown, Boston'a olan bağlılığını net şekilde ifade etti.

"Boston'ı çok seviyorum. Eğer karar tamamen bana kalsa önümüzdeki 10 yıl boyunca Boston'da oynayabilirim."

Brown'ın geleceği, NBA efsanesi Tracy McGrady'nin podcast programında yaptığı açıklamalar sonrası gündeme gelmişti. McGrady, Brown'ın Celtics organizasyonu içinde "derin bir hayal kırıklığı" yaşadığını öne sürmüştü.

"Boston organizasyonunda JB ile ilgili duyduğum birçok şey var," diyen McGrady, yıldız oyuncunun rahatsızlık yaşadığını ima etmişti.

Brown ise özellikle basketbol operasyonları başkanı Brad Stevens ile ilişkisine vurgu yaptı.

"Basketbol operasyonları başkanımızın bile bu konuya cevap vermek zorunda kalmasından hoşlanmadım. Brad ile harika bir ilişkimiz var."

Eski NBA Finalleri MVP'si Brown, bu sezon 71 maçta kariyerinin en yüksek ortalaması olan 28.7 sayı üretirken, 6.9 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları yakaladı.

