Uğurcan Çakır'a '41 kere maşallah'

Galatasaray'da bu sezon yapılan transferler içerisinde en istikrarlı katkı sağlayan isim Uğurcan Çakır oldu.

calendar 07 Mayıs 2026 11:41
Fotoğraf: AA
Galatasaray, üst üste 4. şampiyonluğuna hazırlanırken, bu sezon yapılan transferler arasında en yüksek verim alınan isim Uğurcan Çakır oldu.

Milli kaleci 41 resmi maçta ilk 11'de görev aldı, üstün bir performans sağladı.

Yaz ve kış transfer dönemlerinde toplam 9 futbolcuyu kadrosuna katan Cim-Bom'da Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan beklentilerin altında kalırken, devre arasında transfer edilen beş oyuncudan da ilk 11'de istikrarlı şekilde yer bulan bir isim çıkmadı.

İŞTE PERFORMANSLAR

UĞURCAN ÇAKIR: Lig, Avrupa ve Süper Kupa dahil olmak üzere toplam 41 maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Sezonun en isabetli transferi olarak öne çıktı.

LEROY SANE: Şampiyonlar Ligi'nde 7, Türkiye Kupası'nda 3, Süper Lig'de 25 maç olmak üzere toplam 35 karşılaşmada ilk 11'de yer aldı.

WILFRIED SINGO: Avrupa'da 5, Türkiye Kupası'nda 1, Süper Lig'de 10 olmak üzere toplam 16 maçta ilk 11'de oynadı.

İLKAY GÜNDOĞAN: Şampiyonlar Ligi'nde 5, Türkiye Kupası'nda 3, Süper Lig'de 13 ve Süper Kupa'da 1 maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

NOA LANG: Devre arasında kadroya katıldı. Şampiyonlar Ligi'nde 3, Türkiye Kupası'nda 1, Süper Lig'de 6 maçta ilk 11'de görev yaptı.

SACHA BOEY: Şampiyonlar Ligi'nde 1, Türkiye Kupası'nda 2, Süper Lig'de 5 maçta ilk 11'de oynadı.

YASER ASPRILLA: Türkiye Kupası'nda 2, Süper Lig'de 1 maçta ilk 11'de forma giydi.

RENATO NHAGA: Yalnızca Türkiye Kupası'nda 2 maçta ilk 11'de yer aldı.

CAN ARMANDO GÜNER: İlk 11'de başladığı maç bulunmazken, kupada 1 karşılaşmada süre aldı.

