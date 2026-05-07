Okan Buruk'un Antalyaspor planı

Son oynanan Samsunspor maçında sahadan hezimetle ayrılan Galatasaray, şampiyonluk turunu ertelemişti.
Sarı-Kırmızılılar, bu kez evinde oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasında galibiyete uzanmayı ve 26. zaferini resmen ilan etmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk'un kadroda birtakım değişiklikler yapacağı öne sürüldü.
Gelen haberlere göre sakatlık yaşadıktan sonra oyundan çıkmak durumunda kalan Rolland Sallai yedek soyunacak. Macar futbolcunun yerine büyük bir aksilik olmaz ise Sacha Boey'in 11'de başlayacağı belirtildi.
LEROY SANE KULÜBEYE
Orta alanın merkezinde Mario Lemina ve Lucas Torreira ikilisi bozulmayacak. İki oyuncunun önünde ise tek bir değişiklik olacak. Leroy Sane'nin, Akdeniz ekibi karşısında kulübede yer alabileceği bildirildi. On numara pozisyonunda Gabriel Sara'nın sahada yer alması beklenirken, Yunus Akgün sağ kanada çekilecek. Barış Alper Yılmaz'ın sol kanatta yerine de dokunulmayacak.
