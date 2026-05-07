Okan Buruk'un Antalyaspor planı

Akdeniz ekibi karşısında zafere uzanıp, şampiyonluk turu atmak isteyen Galatasaray'da kadro netleşiyor. Okan Buruk; merkezdeki Torreira ve Lemina'yı bozmayı düşünmezken, önlerinde ise Barış, Sara ve Yunus'a formayı verecek. Sağ bekte ise Sallai yerine Boey'in 11 başlaması bekleniyor.

calendar 07 Mayıs 2026 12:34
Fotoğraf: AA
Son oynanan Samsunspor maçında sahadan hezimetle ayrılan Galatasaray, şampiyonluk turunu ertelemişti.

Sarı-Kırmızılılar, bu kez evinde oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasında galibiyete uzanmayı ve 26. zaferini resmen ilan etmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk'un kadroda birtakım değişiklikler yapacağı öne sürüldü.

Gelen haberlere göre sakatlık yaşadıktan sonra oyundan çıkmak durumunda kalan Rolland Sallai yedek soyunacak. Macar futbolcunun yerine büyük bir aksilik olmaz ise Sacha Boey'in 11'de başlayacağı belirtildi.

LEROY SANE KULÜBEYE

Orta alanın merkezinde Mario Lemina ve Lucas Torreira ikilisi bozulmayacak. İki oyuncunun önünde ise tek bir değişiklik olacak. Leroy Sane'nin, Akdeniz ekibi karşısında kulübede yer alabileceği bildirildi. On numara pozisyonunda Gabriel Sara'nın sahada yer alması beklenirken, Yunus Akgün sağ kanada çekilecek. Barış Alper Yılmaz'ın sol kanatta yerine de dokunulmayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
