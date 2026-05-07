Beşiktaş için Önder Özen iddiası!

Yeni sezon için transferlere ve kadro yapılanmasına önem veren Beşiktaş'ın, sportif direktörlük görevi için Önder Özen ile görüştüğü öne sürüldü.

calendar 07 Mayıs 2026 10:43 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2026 10:44
Haber: Sporx.com
Beşiktaş için Önder Özen iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta yeni sezon yapılanması kapsamında sportif direktörlük görevi için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

HT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlı yönetim, sportif direktörlük pozisyonu için Önder Özen ile görüşme gerçekleştirdi. Tarafların yapılan temasların ardından önümüzdeki sezon için anlaşma sağladığı belirtildi.

Önder Özen, Beşiktaş'ta daha önce de görev yapmış ve Slaven Bilic'in teknik direktörlük döneminde sportif direktör olarak siyah-beyazlı kulüpte önemli bir rol üstlenmişti. Özen, özellikle transfer planlaması ve futbol yapılanması süreçlerinde aktif görev almıştı.

Beşiktaş yönetiminin, yeni sezonda futbol yapılanmasını daha profesyonel bir yapıya kavuşturmak adına sportif direktörlük pozisyonuna yeniden önem verdiği ifade edilirken, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Siyah-beyazlı camiada Önder Özen'in yeniden göreve gelme ihtimali şimdiden büyük merak uyandırdı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.