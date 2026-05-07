Ara transfer döneminde Emmanuel Agbadou hamlesiyle savunma hattını güçlendiren Beşiktaş, stoper rotasyonunu daha da sağlamlaştırmak için bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, Real Madrid forması giyen Raul Asencio adına resmi girişimde bulunduğu öne sürüldü.

calendar 07 Mayıs 2026 09:12
Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta stopere son aday dünya devinden!
Gelecek sezon şampiyonluk yarışında etkin bir rol almak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Serdal Adalı'nın 5 transfer yapacaklarını açıklamasının ardından harekete geçen siyah-beyazlılar, önceliğini stoper takviyesi olarak belirledi.

Bu doğrultuda, Lens'ten Malang Sarr ve Monaco'dan Thilo Kehrer'i gündemine alan Beşiktaş için dikkat çekici bir transfer gelişmesi daha duyuruldu.

20 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Fichajes'te yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Real Madrid forması giyen Raul Asencio için yaklaşık 20 milyon euro'luk teklif yaptı.

EVERTON DA TALİP

Beşiktaş ile birlikte Premier Lig ekibi Everton'ın da İspanyol stoper için benzer bir teklif yaptığı belirtildi.

REAL MADRID'IN BEKLENTİSİ

Real Madrid'in ise teklifi yeterli bulmadığı ve transfer operasyonu için beklentisinin 40 milyon euro olduğu haberde yer alan bilgiler arasında.

PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 31 maçta görev alan Raul Asencio, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Real Madrid ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösteriliyor. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
