Fenerbahçe'ye müjde: Serhou Guirassy

Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile ilgili ayrılık iddiaları güç kazanmaya devam ediyor.
Alman basınından BILD'in haberine göre Gineli golcü, kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Haberde, oyuncuya talip olan kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de yer aldığı belirtildi.
BILD'in aktardığı bilgilere göre Guirassy, uzun süredir farklı bir ligde ve yeni bir ortamda forma giymenin kariyeri adına doğru adım olacağını düşünüyor. Kış transfer döneminde Türkiye seçeneği somut bir aşamaya ulaşmasa da, yaz aylarıyla birlikte bu ihtimalin daha ciddi hale geldiği ifade edildi.
Haberde, Guirassy'nin menajerleri ile Fenerbahçe yönetimi arasında olası transfer için görüşmeler gerçekleştirildiği öne sürüldü. Ancak sarı-lacivertli kulüpte yaşanan yapısal değişimlerin ve kadro planlamasının sürecin seyrini etkileyebileceği kaydedildi.
SERBEST KALMA MADDESİ FENERBAHÇE İÇİN GEÇERLİ DEĞİL
Öte yandan yıldız futbolcunun Dortmund ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin yalnızca belirli Avrupa devleri için geçerli olduğu, Fenerbahçe'nin ise bu kulüpler arasında yer almadığı belirtildi. Bu nedenle olası bir transferde bonservis bedelinin pazarlık yoluyla belirleneceği ifade edildi.
İNGİLTERE VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN İLGİ
Fenerbahçe'nin yanı sıra İngiltere ve Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin de Guirassy'nin durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. Dortmund kariyerinde zaman zaman performans dalgalanmaları yaşasa da, tecrübeli golcünün Avrupa futbol piyasasındaki değerini koruduğu vurgulandı.
Ayrıca son dönemde Dortmund cephesinde, Guirassy'nin takıma tam anlamıyla odaklanmadığı yönünde bir görüş oluştuğu iddia edildi. Bu nedenle yaz transfer döneminde tarafların yollarını ayırma ihtimalinin giderek güçlendiği belirtildi.
PERFORMANSI
2024 yazında Stuttgart'tan Borussia Dortmund'a transfer olan Guirassy, bu sezon çıktığı 44 resmi maçta 20 gol kaydetti.
Fenerbahçe'ye müjde: Serhou Guirassy
Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'nin yaz transfer döneminde ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü. Alman basınına göre yıldız golcünün menajerleri ile Fenerbahçe arasında temaslar başladı.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|74
|2
|Fenerbahçe
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|70
|3
|Trabzonspor
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Göztepe
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|52
|6
|Başakşehir
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|51
|7
|Samsunspor
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|48
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Kocaelispor
|32
|9
|10
|13
|26
|36
|37
|11
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|12
|Alanyaspor
|32
|6
|16
|10
|37
|38
|34
|13
|Kasımpaşa
|32
|7
|11
|14
|30
|46
|32
|14
|Antalyaspor
|32
|7
|8
|17
|30
|51
|29
|15
|Eyüpspor
|32
|7
|8
|17
|26
|45
|29
|16
|Gençlerbirliği
|32
|7
|7
|18
|30
|45
|28
|17
|Kayserispor
|32
|5
|12
|15
|24
|58
|27
|18
|Karagümrük
|32
|6
|6
|20
|28
|53
|24