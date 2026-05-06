Fenerbahçe'ye müjde: Serhou Guirassy

Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'nin yaz transfer döneminde ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü. Alman basınına göre yıldız golcünün menajerleri ile Fenerbahçe arasında temaslar başladı.

calendar 06 Mayıs 2026 19:35 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2026 20:16
Haber: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'ye müjde: Serhou Guirassy
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile ilgili ayrılık iddiaları güç kazanmaya devam ediyor.

Alman basınından BILD'in haberine göre Gineli golcü, kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Haberde, oyuncuya talip olan kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de yer aldığı belirtildi.

BILD'in aktardığı bilgilere göre Guirassy, uzun süredir farklı bir ligde ve yeni bir ortamda forma giymenin kariyeri adına doğru adım olacağını düşünüyor. Kış transfer döneminde Türkiye seçeneği somut bir aşamaya ulaşmasa da, yaz aylarıyla birlikte bu ihtimalin daha ciddi hale geldiği ifade edildi.

Haberde, Guirassy'nin menajerleri ile Fenerbahçe yönetimi arasında olası transfer için görüşmeler gerçekleştirildiği öne sürüldü. Ancak sarı-lacivertli kulüpte yaşanan yapısal değişimlerin ve kadro planlamasının sürecin seyrini etkileyebileceği kaydedildi. 

SERBEST KALMA MADDESİ FENERBAHÇE İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Öte yandan yıldız futbolcunun Dortmund ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin yalnızca belirli Avrupa devleri için geçerli olduğu, Fenerbahçe'nin ise bu kulüpler arasında yer almadığı belirtildi. Bu nedenle olası bir transferde bonservis bedelinin pazarlık yoluyla belirleneceği ifade edildi. 

İNGİLTERE VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN İLGİ

Fenerbahçe'nin yanı sıra İngiltere ve Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin de Guirassy'nin durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. Dortmund kariyerinde zaman zaman performans dalgalanmaları yaşasa da, tecrübeli golcünün Avrupa futbol piyasasındaki değerini koruduğu vurgulandı.

Ayrıca son dönemde Dortmund cephesinde, Guirassy'nin takıma tam anlamıyla odaklanmadığı yönünde bir görüş oluştuğu iddia edildi. Bu nedenle yaz transfer döneminde tarafların yollarını ayırma ihtimalinin giderek güçlendiği belirtildi.

PERFORMANSI

2024 yazında Stuttgart'tan Borussia Dortmund'a transfer olan Guirassy, bu sezon çıktığı 44 resmi maçta 20 gol kaydetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.