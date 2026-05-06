Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan kaleci Serhat Öztaşdelen, sezon içinde inişler ve çıkışlar yaşadıklarını söyledi.
Ligdeki duruma bakıldığında iyi puan elde ettiklerini belirten Serhat, "Ligde kalan 2 maçımızı da kazanmak istiyoruz. Bu sezonki son iç saha maçımızda Fatih Karagümrük'le karşılaşacağız. Taraftarımızı stattan mutlu göndermek istiyoruz." dedi.
Serhat Öztaşdelen, her maça elinden gelen en iyi performansı göstermek için çıktığını dile getirerek, önünde uzun bir yol olduğunu, daha iyisini başarmak için çalıştığını kaydetti.
Sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını, 2028'e kadar yeşil-siyahlı formayı giyeceğini ifade eden 21 yaşındaki oyuncu, "Bu camiada uzun yıllar oynamak istiyorum. Büyük bir camiadayım, iç sahadaki maçlara çıktığımda keyif alıyorum. Taraftarımızın desteği beni mutlu ediyor. Umarım uzun yıllar Kocaelispor'un kalesini korurum." diye konuştu.
Orta saha oyuncusu Joseph Nonge Boende de ligde kalan 2 maçı kazanmak istediklerini söyledi.
Daha iyi performans sergilemek için çalıştığını belirten Boende, "Cumartesi günü son iç saha maçımıza çıkacağız. Taraftarımızdan da her zamanki gibi destek bekliyoruz. Onların destekleri sayesinde sahamızdaki maçları daha iyi oynuyoruz." ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ile dar alanda top kapma çalışması yaptı.
Sakatlığı bulunan Jovanovic, Petkovic ve Wieteska, antrenmanda yer almadı, Balogh da salonda bireysel çalıştı.
İnan ve futbolcular, antrenmanı ziyaret eden öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Serhat Öztaşdelen: "Kocaelispor'da uzun yıllar oynamak istiyorum"
Kocaelispor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları öncesi Serhat Öztaşdelen ve Joseph Nonge Boende açıklamalarda bulundu.
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Barış Göktürk, Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi!
-
9
Suudiler, Ederson'dan indirim istedi!
-
8
Galatasaray'ın orta saha hedefi Mandela Keita!
-
7
Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap!
-
6
Antalyaspor'da 'okunmuş su' krizi
-
5
Acun Ilıcalı'dan Oli McBurnie için Fenerbahçe iddiası
-
4
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a cevap
-
3
Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
-
2
Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü belli!
-
1
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday!
- 19:12 Hyeon-gyu Oh: "Kendimi daha fazla zorlayacağım"
- 18:46 Josef de Souza'dan Sergen Yalçın'a destek paylaşımı
- 18:29 Galatasaray'dan Noa Lang kararı!
- 18:23 Alanzinho: "Gelecek sezon Trabzonspor şampiyon olacak"
- 17:53 Crystal Palace cephesinden Arda Turan'a övgüler!
- 17:48 Serhat Öztaşdelen: "Kocaelispor'da uzun yıllar oynamak istiyorum"
- 16:42 Aziz Yıldırım'dan devasa bütçe: 200 milyon euro ile geliyor!
- 16:25 Giresunspor'dan hentbol takımı için destek çağrısı
- 16:19 Milli okçular, Dünya Kupası'nda finale yükseldi
- 16:06 Ali Koç seçim için kararını verdi!
- 16:05 Gianfranco Matteoli: "Hakan Çalhanoğlu'nun rakibi yok"
- 15:54 Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
- 15:50 Luis Henrique: "Inter'de yerimi sağlamlaştırmak istiyorum"
- 15:46 Istanbul Open basın toplantısı gerçekleştirildi
- 15:35 Çaykur Rizesporlu Sowe: "Önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz"
- 15:26 Erokspor'da play-off öncesi Osman Özköylü ile yollar ayrıldı
- 15:22 Karşıyaka'da Basatemür beklemede
- 15:20 Basketbolda düğüm son maçlara kaldı
- 15:19 Jean-Philippe Mateta'dan Milan itirafı!
- 15:10 Altay'dan üyelere aidat çağrısı
- 15:06 Folkart'tan Karşıyaka'ya 18 milyon TL destek
- 14:59 Bodrum FK Süper Lig yolunda Pendikspor'u konuk edecek
- 14:56 Beşiktaş, bu sezon yine umduğunu bulamadı
- 14:54 Muğlaspor'un tarihi finali Bursa'da
- 14:50 Uşakspor'un yeni başkanı Ahmet Çoruhlu oldu
- 14:50 Bursaspor'da sezon bütçesi 12 milyon euro
- 14:41 Antalyaspor'dan Galatasaray maçı açıklaması
- 14:31 Barış Göktürk, Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi!
- 14:31 VakıfBanklı Ayça: "Böyle bir final hayalini kursam, bu kadarını kuramazdım"
- 14:15 Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe bilançosu!
- 14:12 Murat Özkaya'ya tahliye
- 14:02 Federico Gatti'den Galatasaray'a ret
- 13:55 Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a cevap
- 13:50 Süper Lig'den 11 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
- 13:38 Casemiro: "Michael Carrick, görevi hak ediyor"
- 13:36 Filistin Futbol Federasyonu Başkanı'ndan "İsrail'in izolasyonu için mücadelemiz sürecek" mesajı
- 13:28 Genç satranççılar, Avrupa Okullar Şampiyonası'nda 4 birincilik elde etti
- 13:24 Görme engelliler gönüllü rehberlerle birlikte özgürce koşuyor
- 13:22 Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü belli!
- 13:20 Eskişehir'deki down sendromlu sporcular basketbolda kürsüye çıktı
- 13:16 Buz hokeyinde yeni hedeflerle yola devam edilecek
- 13:15 Galatasaray'da Osimhen'in parası çıktı!
- 13:11 Trabzonspor'da Muçi'nin 10 haftadır golü yok
- 13:05 Kocaelispor, Süper Lig'de kalma hedefine ulaştı
- 13:02 Ağrı Dağı, tırmanıştan sonra motosiklet sporuyla da anılacak
- 13:01 Noa Lang'ı bekleyen zorlu yaz!
- 12:59 Geleneksel okçulukta 36 bin lisanslı sporcu sayısına ulaşıldı
- 12:48 UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor!
- 12:31 Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap!
- 12:24 Adil Demirbağ'ın hedefi A Milli Takım ve Dünya Kupası
- 12:15 Abdullah Avcı: "Göreve hazırım"
- 12:09 Çorum FK'da play-off öncesi eksik yok
- 12:06 UEFA Konferans Ligi'nde finalistler belli oluyor
- 11:58 Göztepe evinde son kez sahne alacak
- 11:55 Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday!
- 11:45 Acun Ilıcalı'dan Oli McBurnie için Fenerbahçe iddiası
- 11:41 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor
- 11:31 Dries Mertens, Antalyaspor maçına geliyor
- 11:27 Pelicans'ın başantrenör adayı finalistleri belli oldu
- 11:25 Tom Thibodeau NBA'e dönmek istiyor, Bulls'a geri dönüşe açık
Crystal Palace cephesinden Arda Turan'a övgüler!
Gianfranco Matteoli: "Hakan Çalhanoğlu'nun rakibi yok"
Luis Henrique: "Inter'de yerimi sağlamlaştırmak istiyorum"
Jean-Philippe Mateta'dan Milan itirafı!
Casemiro: "Michael Carrick, görevi hak ediyor"
Acun Ilıcalı'dan Oli McBurnie için Fenerbahçe iddiası
Barcelona'dan Anthony Gordon için ilk temas!
Borussia Dortmund'da imza için geri sayım: Joane Gadou
Milan büyük darboğazda; tüm oyuncular satılık!
Uli Hoeness: "Kompany giderse Sebastian Hoeness gelir!"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|74
|2
|Fenerbahçe
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|70
|3
|Trabzonspor
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Göztepe
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|52
|6
|Başakşehir
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|51
|7
|Samsunspor
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|48
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Kocaelispor
|32
|9
|10
|13
|26
|36
|37
|11
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|12
|Alanyaspor
|32
|6
|16
|10
|37
|38
|34
|13
|Kasımpaşa
|32
|7
|11
|14
|30
|46
|32
|14
|Antalyaspor
|32
|7
|8
|17
|30
|51
|29
|15
|Eyüpspor
|32
|7
|8
|17
|26
|45
|29
|16
|Gençlerbirliği
|32
|7
|7
|18
|30
|45
|28
|17
|Kayserispor
|32
|5
|12
|15
|24
|58
|27
|18
|Karagümrük
|32
|6
|6
|20
|28
|53
|24