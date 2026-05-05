Borussia Dortmund'da imza için geri sayım: Joane Gadou

Borussia Dortmund, Salzburg forması giyen genç savunmacı Joane Gadou transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

05 Mayıs 2026 19:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Salzburg'un 19 yaşındaki stoperi Joane Gadou transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

SkySport DE'nin haberine göre sarı-siyahlılar ile oyuncu arasında uzun vadeli sözleşme konusunda tam anlaşma sağlandı.

Transferin resmiyet kazanması için oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşmeye imza atması bekleniyor.

SALZBURG İLE ANLAŞMALARDA SONA GELİNDİ

Öte yandan Salzburg ile yapılan görüşmelerde de sona gelindi. Tarafların anlaşmaya oldukça yakın olduğu belirtilirken, transfer bedelinin 20 milyon euro sabit ücret ve 4-6 milyon euro bonuslar şeklinde olacağı ifade edildi.

Ayrıca anlaşmada yüksek bir sonraki satıştan pay maddesinin de yer aldığı aktarıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
