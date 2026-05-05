Borussia Dortmund'da imza için geri sayım: Joane Gadou

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Salzburg'un 19 yaşındaki stoperi Joane Gadou transferinde mutlu sona çok yaklaştı.



SkySport DE'nin haberine göre sarı-siyahlılar ile oyuncu arasında uzun vadeli sözleşme konusunda tam anlaşma sağlandı.



Transferin resmiyet kazanması için oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşmeye imza atması bekleniyor.



SALZBURG İLE ANLAŞMALARDA SONA GELİNDİ



Öte yandan Salzburg ile yapılan görüşmelerde de sona gelindi. Tarafların anlaşmaya oldukça yakın olduğu belirtilirken, transfer bedelinin 20 milyon euro sabit ücret ve 4-6 milyon euro bonuslar şeklinde olacağı ifade edildi.



Ayrıca anlaşmada yüksek bir sonraki satıştan pay maddesinin de yer aldığı aktarıldı.



