05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Aziz Yıldırım kararını verdi!

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi eski başkan Aziz Yıldırım'ın başkanlığa aday olma kararı aldığı ve çarşamba günü öğlen saatlarinde adaylığını açıklayacağı öğrenildi.

05 Mayıs 2026 19:10
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi eski başkan Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı merakla bekleniyordu.

2024'te seçimde Ali Koç'un karşısına çıkan Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran'da düzenlenecek olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olmaya karar verdi. Yıldırım'ın, çarşamba günü öğlen saatlerinde resmi bir açıklama yaparak adaylığını resmen açıklayacağı öğrenildi.

MEHMET ALİ AYDINLAR ADAY OLMAYACAK

Öte yandan eski Fenerbahçeli yönetici Mehmet Ali Aydınlar, sarı-lacivertli kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmayacağını duyurdu. Aydınlar, yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım." ifadelerini kullandı.

BAŞKANLIĞA ADAY İSİMLER

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da düzenlenecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylığı ilan eden isimler şu ana dek eski yöneticiler Barış Göktürk ve Hakan Safi oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
