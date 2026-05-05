Aziz Yıldırım kararını verdi!

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi eski başkan Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı merakla bekleniyordu.
2024'te seçimde Ali Koç'un karşısına çıkan Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran'da düzenlenecek olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olmaya karar verdi. Yıldırım'ın, çarşamba günü öğlen saatlerinde resmi bir açıklama yaparak adaylığını resmen açıklayacağı öğrenildi.
MEHMET ALİ AYDINLAR ADAY OLMAYACAK
Öte yandan eski Fenerbahçeli yönetici Mehmet Ali Aydınlar, sarı-lacivertli kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmayacağını duyurdu. Aydınlar, yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım." ifadelerini kullandı.
BAŞKANLIĞA ADAY İSİMLER
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da düzenlenecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylığı ilan eden isimler şu ana dek eski yöneticiler Barış Göktürk ve Hakan Safi oldu.
