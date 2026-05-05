05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Galatasaray sonrası çöküş! Eboue'den flaş itiraflar!

Bir dönem Arsenal ve Galatasaray formaları giyen Emmanuel Eboue, katıldığı bir podcast programında kariyerinin ardından yaşadığı çöküşü ve özel hayatındaki sorunları anlattı.

calendar 05 Mayıs 2026 17:22 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026 17:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bir dönem Arsenal ve Galatasaray formaları giyen Emmanuel Eboue, katıldığı bir podcast programında kariyerinin ardından yaşadığı çöküşü ve özel hayatındaki sorunları çarpıcı sözlerle anlattı. Futbol kariyerinde milyonlar kazanan Fildişi Sahilli eski oyuncu, şu anda iflas ettiğini ve çocuklarını göremediğini açıkladı.

"GALATASARAY BENİMLE DEVAM ETMEK İSTEMEDİ"

Eboue, Sunderland ile yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:

"Sunderland seçeneği ortaya çıktığında aslında Türkiye'deydim. Galatasaray ile sözleşmem bitmişti ve kulüp benimle devam etmek istemedi. Bu yüzden orada kaldım, kendi başıma antrenman yapıyordum. Bu sırada bazı arkadaşlarım bana kulüp bulmaya çalışıyordu.

Sonra Sunderland çıktı. Bu fırsat doğduğunda çok mutlu oldum. Denemeye gittim ve her şey iyi geçti. Teknik direktör Sam bana özür bile diledi ve 'Eboue, seni iki yıllığına transfer etmek istiyorum' dedi. Ben de 'Harika, teşekkür ederim' dedim. O sırada eski eşim yanımdaydı ve her şey yoluna girmiş gibi görünüyordu. Ama imzayı attıktan hemen sonra sorunlar başladı."

"BENDEN 1 MİLYON EURO İSTEDİ"

Tecrübeli isim, menajerleriyle yaşadığı krizin kariyerini bitirdiğini belirtti:

"Hiçbir şey yapmayan menajerlerim benden 1 milyon euro istedi. Ben de onlara bu parayı vermek yerine futbolu bırakmayı tercih edeceğimi söyledim. 'Benim için hiçbir şey yapmadınız, şimdi para mı istiyorsunuz?' dedim. Onlar da konuyu FIFA'ya taşıdı ve bana 1 yıl ceza verildi. Ne oynayabiliyordum ne de herhangi bir takımla antrenman yapabiliyordum."

"ASIL PROBLEMLER FUTBOLU BIRAKTIĞIMDA BAŞLADI"

Yaşadığı süreç sonrası futboldan uzaklaşma kararı aldığını ifade eden Eboué, asıl zorlukların kariyerinin ardından başladığını söyledi:

"Bu yüzden durma kararı aldım. Bir kulüp bulmak için çok mücadele etmiştim ve tam Sunderland ile her şey düzeliyor derken yeni bir sorun çıktı. O andan sonra kariyerim kötüye gitmeye başladı. Futbolu bıraktığımda ise asıl problemler başladı. Eski eşim, benim bile farkında olmadığım şeyler yapıyordu. Ben İngiltere ile Türkiye arasında gidip geliyordum. Sunderland sözleşmemi feshedince Türkiye'ye döndüm. İnsanların işsiz olduğumu öğrenmesini istemediğim için saklanıyordum. Gizleniyordum… ve o noktadan sonra boşanma süreci başladı." 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
