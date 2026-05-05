05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Gençlerbirliği'nden Metin Diyadin sürprizi: Resmi açıklama!

Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile yollarını ayırmasının ardından bir önceki teknik direktörü Metin Diyadin ile masaya oturdu ve anlaşma sağladı. Gençlerbirliği, Metin Diyadin için resmi açıklamayı yaptı.

calendar 05 Mayıs 2026 17:03 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026 17:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, Volkan Demirel ile yollarını ayırmasının ardından, bu sezon daha önce de görev yapan Metin Diyadin ile görüşmelere başladı ve Diyadin ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Gençlerbirliği, Metin Diyadin ile anlaşmasının ardından resmi açıklamayı da yaptı.

Bu sezon Başkent ekibinde 9 maça çıkan Metin Diyadin, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine geri dönen Metin Diyadin için şu açıklamayı yaptı:

"Evine Hoş Geldin Metin Diyadin

Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için camiamızın öz evladı Metin Diyadin ile yeniden anlaşmaya vardı.

Kırmızı-kara formamızı yıllarca gururla terleten, sahadaki duruşu ve karakteriyle camiamızın unutulmazları arasına giren Metin Diyadin, birikimi ve aidiyet duygusuyla yeniden ait olduğu yerde, evinde!

Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine "Evine hoş geldin" diyor, bu birlikteliğin hem hocamız hem de asırlık çınarımız için başarılarla dolu yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz."



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
