Manisa filesinde Firdevs imzaladı

Voleybolda tarihinde ilk kez Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor transfer harekatını sürdürüyor.
Manisa temsilcisi son olarak geçen sezon 1'inci Lig'deki play-off şampiyonluğuna büyük katkı yapan isimlerden orta oyuncu Firdevs Kiremitçi'yle de sözleşme yeniledi.
Firdevs'le yeniden anlaşan yeşil-beyazlı kulüp, "Kadro planlamamız doğrultusunda, kadromuzun önemli isimlerinden biri olan orta oyuncumuz Firdevs Kiremitçi ile sözleşme yeniledik. Birlikte daha nice zaferlere Firdevs!" açıklamasını yaptı.
