05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Anayasa Mahkemesi'nden Fenerbahçe kararı!

AYM, Fenerbahçe takım otobüsüne saldırıya ilişkin başvuruda "ihlal yok" kararı verdi.

05 Mayıs 2026 11:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anayasa Mahkemesi (AYM), Fenerbahçe futbol takımı otobüsünün 4 Nisan 2015'te Trabzon'da silahlı saldırıya uğramasına ilişkin etkili soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle "yaşam hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla yapılan başvuruda hak ihlali yapılmadığına hükmetti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, aralarında futbolcular ve kulüp görevlilerinin de olduğu bazı Fenerbahçeliler, olayla ilgili etkili bir soruşturma yürütülmediği ve bazı şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği gerekçesiyle "yaşam hakkının ihlal edildiğini" iddia etmiş ve AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

Yüksek Mahkeme, başvuruyu 22 Nisan'daki gündem toplantısında görüşerek karara bağladı.



Yaşam hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar veren AYM, esas yönünden incelemesinde ise Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine hükmetti.

AYM'nin kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol takımı, Çaykur Rizespor maçından otobüsle dönerken 4 Nisan 2015'te Trabzon'da silahlı saldırıya uğramıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma, yaklaşık 5,5 yıl sonra takipsizlikle sonuçlanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
