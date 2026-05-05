Gençlerbirliği'nden Metin Diyadin sürprizi!

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kırmızı-siyahlı kulüp, Volkan Demirel ile yollarını ayırmasının ardından, bir önceki teknik direktörü Metin Diyadin ile görüşmelere başladı.



Başkent temsilcisinin Metin Diyadin ile anlaşmaya yakın olduğu ve resmi açıklamanın bugün yapılmasının beklendiği öğrenildi.



Volkan Demirel ile ayrılık kararının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran yönetim, kısa sürede sonuca giderek tanıdık bir isme yöneldi.



Daha önce de Gençlerbirliği'nde görev yapan tecrübeli çalıştırıcının, takımı yakından tanıması nedeniyle tercih edildi.



Metin Diyadin'in, takımın mevcut yapısına hızlı adapte olabileceği ve kümede kalma mücadelesinde risk almak istemeyen yönetimin bu doğrultuda karar verdiği belirtildi.



Bu sezon Başkent ekibinde 9 maça çıkan Metin Diyadin, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.



