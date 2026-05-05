05 Mayıs
Beşiktaş-Konyaspor
20:30
05 Mayıs
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
06 Mayıs
Deportivo Riestra-Gremio
01:00
06 Mayıs
Recoleta-Santos FC
03:30
06 Mayıs
Deportivo Cuenca-San Lorenzo
05:00

Gençlerbirliği'nden Metin Diyadin sürprizi!

Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile yollarını ayırmasının ardından bir önceki teknik direktörü Metin Diyadin ile masaya oturdu.

calendar 05 Mayıs 2026 10:12 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026 10:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kırmızı-siyahlı kulüp, Volkan Demirel ile yollarını ayırmasının ardından, bir önceki teknik direktörü Metin Diyadin ile görüşmelere başladı.

Başkent temsilcisinin Metin Diyadin ile anlaşmaya yakın olduğu ve resmi açıklamanın bugün yapılmasının beklendiği öğrenildi.

Volkan Demirel ile ayrılık kararının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran yönetim, kısa sürede sonuca giderek tanıdık bir isme yöneldi.

Daha önce de Gençlerbirliği'nde görev yapan tecrübeli çalıştırıcının, takımı yakından tanıması nedeniyle tercih edildi.

Metin Diyadin'in, takımın mevcut yapısına hızlı adapte olabileceği ve kümede kalma mücadelesinde risk almak istemeyen yönetimin bu doğrultuda karar verdiği belirtildi.

Bu sezon Başkent ekibinde 9 maça çıkan Metin Diyadin, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
