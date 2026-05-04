04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
1-3
04 Mayıs
Everton-M.City
0-168'
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
1-062'
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
1-2
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
4-081'
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
1-4
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
3-190'

Mikel Arteta: "Finale çıkmak için can atıyoruz"

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-1'in rövanşında Atletico Madrid ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

calendar 04 Mayıs 2026 22:37
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Mikel Arteta: 'Finale çıkmak için can atıyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, istedikleri sonucu alıp UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmek için can attıklarını söyledi. 

İspanyol teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-1'in rövanşında Atletico Madrid ile oynayacakları maç öncesinde Emirates Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

ODEGAARD VE HAVERTZ'İN DURUMU İÇİN AÇIKLAMA

44 yaşındaki çalıştırıcı, Martin Odegaard ve Kai Havertz'in oynayabilecek durumda olduğunu belirterek, "İkisi de iyi durumda, ikisi de kadroda. Bu harika. Seçeneklere ihtiyacımız var; yarın gerek maçın başından itibaren gerekse sonradan oyuna dahil ederek farklı oyun tarzlarını sergileme kapasitesine sahip olmalıyız. Her ikisinin de geri dönmesi bizim için gerçekten çok iyi haber." diye konuştu. 

"FİNALE YÜKSELMEK İÇİN CAN ATIYORUZ"

Rövanş mücadelesi için sabırsızlandığını aktaran Arteta, "Takım içinde ve taraftarlarımız arasında bu enerjiyi hissediyorum. İşte bu, birlikte yaşamak istediğimiz an. 20 yıl sonra tekrar bu noktaya gelmek için kulüp ve takım olarak çok çalıştık. İstediğimiz sonucu alıp finale yükselmeye can atıyoruz." ifadelerini kullandı.

"MESAJA GEREK YOK"

Arteta, taraftarlara nasıl bir mesaj vermek istediğiyle ilgili soruya, "Bence mesaja gerek yok. Neyin söz konusu olduğuna bir bakın. Bence her şeyi anlatıyor. Bu bir fırsat, bu bir an, bu bir maç. Hadi bunu birlikte yaşayalım ve başaralım." yanıtını verdi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Heyecanlı olup olmadığı sorusu üzerine Arteta, "Çok heyecanlıyım. O anı yaşamak için duyduğum arzuyu kelimelerle ifade etmek zor. Özellikle de taraftarlarımız bu tür geceleri yaşamak için çok uzun zamandır bekliyorlar." dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.