Mikel Arteta: 'Finale çıkmak için can atıyoruz'

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, istedikleri sonucu alıp UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmek için can attıklarını söyledi.
İspanyol teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1-1'in rövanşında Atletico Madrid ile oynayacakları maç öncesinde Emirates Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
ODEGAARD VE HAVERTZ'İN DURUMU İÇİN AÇIKLAMA
44 yaşındaki çalıştırıcı, Martin Odegaard ve Kai Havertz'in oynayabilecek durumda olduğunu belirterek, "İkisi de iyi durumda, ikisi de kadroda. Bu harika. Seçeneklere ihtiyacımız var; yarın gerek maçın başından itibaren gerekse sonradan oyuna dahil ederek farklı oyun tarzlarını sergileme kapasitesine sahip olmalıyız. Her ikisinin de geri dönmesi bizim için gerçekten çok iyi haber." diye konuştu.
"FİNALE YÜKSELMEK İÇİN CAN ATIYORUZ"
Rövanş mücadelesi için sabırsızlandığını aktaran Arteta, "Takım içinde ve taraftarlarımız arasında bu enerjiyi hissediyorum. İşte bu, birlikte yaşamak istediğimiz an. 20 yıl sonra tekrar bu noktaya gelmek için kulüp ve takım olarak çok çalıştık. İstediğimiz sonucu alıp finale yükselmeye can atıyoruz." ifadelerini kullandı.
"MESAJA GEREK YOK"
Arteta, taraftarlara nasıl bir mesaj vermek istediğiyle ilgili soruya, "Bence mesaja gerek yok. Neyin söz konusu olduğuna bir bakın. Bence her şeyi anlatıyor. Bu bir fırsat, bu bir an, bu bir maç. Hadi bunu birlikte yaşayalım ve başaralım." yanıtını verdi.
"ÇOK HEYECANLIYIM"
Heyecanlı olup olmadığı sorusu üzerine Arteta, "Çok heyecanlıyım. O anı yaşamak için duyduğum arzuyu kelimelerle ifade etmek zor. Özellikle de taraftarlarımız bu tür geceleri yaşamak için çok uzun zamandır bekliyorlar." dedi.
