04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Şampiyonlar'dan gençlere tavsiye

Mete Gazoz ve Yusuf Dikeç'ten gençlere "spor" tavsiyesi

calendar 04 Mayıs 2026 13:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
 Milli okçu Mete Gazoz ile milli atıcı Yusuf Dikeç, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları ve temiz bir çevreye sahip olmaları için spora yönelmeleri tavsiyesinde bulundular.

Konya'da bir etkinliğe katılan Mete Gazoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporun tüm insanlar için rutin alışkanlık haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle gençlerin sporla iç içe olması gerektiğini vurgulayan Gazoz, "Bütün gençlerin mutlaka spor yapması gerektiğini düşünüyorum. Sporun hem çok güzel arkadaşlıklar kurmalarına hem de iş ve eğitim hayatlarına çok faydası olacağını düşünüyorum. Sporun en büyük faydalarından biri, gençlerimizin sokaklardaki kötü alışkanlıklardan çok kolay şekilde uzak durmalarını sağlamasıdır. Sporun, onlara nasıl bir çevrede olmaları gerektiğini hatırlattığını, bu bilinci ve farkındalığı kazandırdığını düşünüyorum." diye konuştu.

''SPOR SAYESİNDE VİZYON GENİŞLİYOR''

Gazoz, sporun bireye kazandırdıklarının, görünenin çok da ötesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Gençler, çocuklar, anne babalar; 'Spor hiçbir işe yaramıyor, herhangi bir maddi kazancı ya da faydası yok.' diye düşünmesinler. Bazı şeyler ne yazık ki bunların üstünde. Örneğin arkadaş çevresi. Çocuklar, bulundukları ortamdan isterler istemezler, farkında olmadan etkilenebiliyorlar. Ancak spor içinde büyüyen çocuğun, gencin farkındalığı yüksek oluyor. Spor sayesinde hayatıyla ilgili vizyonu gelişiyor. Bu yüzden anne babalara, gençlere, çocuklara spor yapmalarını tavsiye ediyorum. İnşallah herkes spor yapar."

''SPOR GENÇLERE BİLİNÇ KAZANDIRIYOR''

Milli atıcı Yusuf Dikeç de temiz bir çevre ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmak için sporun olmazsa olmaz olduğunu dile getirdi.

Profesyonel olarak yapılmasa da sporun her birey için faydalı olacağına işaret eden Dikeç, "Baktığımız zaman tüm kötülüklerin anası kötü alışkanlıklardır. Spor, aslında tüm bunlardan uzak tutar. Sporla uğraşan gençler, başarıya odaklanma, kazanma, takım ruhu, paylaşma, kaybetme, bunların hepsini içinde yaşıyor." dedi.

Dikeç, sporun, çocuklara ve gençlere bilinç kazandırdığına dikkati çekerek, "Atıcılık eğitimi alan çocukların hiçbiri poligonun dışında silahını kaldırıp da dışarıda ateşlemez veya bir canlıya doğrultmaz. Çünkü haberlerde, sosyal medyada bir sürü üzücü olaylar görüyoruz. Başarıya ulaşmak ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmak için mutlaka gençlerin sporla ilgilenmesi lazım." ifadelerini kullandı

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
