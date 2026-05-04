04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Basketbol Süper Ligi'nde 3 ekipten biri daha lige veda edecek

Büyükçekmece Basketbol'un ardından ligden düşecek ekip, Aliağa Petkimspor, Karşıyaka ve Mersinspor'dan biri olacak.

calendar 04 Mayıs 2026 13:05
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
 Erteleme maçları dışında gelecek hafta sona erecek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne veda edecek ikinci ekip averajla belli olabilir.

Onvo Büyükçekmece Basketbol'un düşmesinin kesinleştiği ligde, dünkü 29. hafta müsabakalarının ardından küme düşme ihtimali kalan ekip sayısı 3'e düştü. Ligde 8 galibiyeti bulunan Karşıyaka'nın yanı sıra dokuzar galibiyetli Mersinspor ile bir maçı eksik Aliağa Petkimspor'dan biri daha lige veda edecek.

Düşme hattındaki ekiplerden Aliağa Petkimspor, 28. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Beşiktaş GAİN ile mücadele edecek.

Karşıyaka'nın Bursaspor'u konuk edeceği 10 Mayıs Pazar günkü son hafta müsabakalarında, Aliağa Petkimspor, TOFAŞ'la ve Mersinspor da Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak.

İHTİMALLER

Aliağa Petkimspor ve Mersinspor'un galibiyeti ligde kalmalarına yetecek, Karşıyaka'nın ise tek başına galibiyeti yetmeyecek.

Karşıyaka, Bursaspor'a yenilmesi halinde ligden düşecek ikinci takım olacak. Olası puan eşitliklerinde "Basketbol Oyun Kuralları Ek Bölüm D-Takımların Sıralaması" maddesi devreye girecek.

Üç takımın puan eşitliğinde lige Mersinspor veda edecek.

Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor'un puan eşitliğinde Aliağa Petkimspor ligden düşecek.

Karşıyaka ile Mersinspor'un aynı puanda olması halinde ise genel averaja bakılacak. Son hafta öncesinde Karşıyaka'nın "-221", Mersinspor'un ise "-103" averajı bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
IAB
