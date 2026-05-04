04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Minik masa tenisçinin hayali olimpiyatlar

11 yaşındaki Türkiye şampiyonu masa tenisi sporcusu Mehmet Fatih'in hayali olimpiyatlar.

calendar 04 Mayıs 2026 12:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Minik masa tenisçinin hayali olimpiyatlar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bu sene kendi kategorisinde düzenlenen 3 turnuvada da şampiyonluğa ulaşan 11 yaşındaki masa tenisi sporcusu Mehmet Fatih Gezer, hayalinin olimpiyatlarda mücadele etmek olduğunu ve bunun için çok çalışacağını söyledi.

Antrenmanlarını Beylerbeyi'ndeki Ali Fuat Başgil İmam Hatip Lisesi'ndeki "Table Tennis Organizations"ta (TTO) sürdüren Mehmet Fatih Gezer, antrenörü ve babası Mesut Gezer ile antrenörü Bora Gürbüz, açıklamalarda bulundu.

Masa tenisine 6 yaşında başladığını aktaran Mehmet Fatih, "Yaklaşık 5 senedir oynuyorum. Bu yıl 3 farklı yarışma düzenlendi. Üçünde de birinci oldum. Bu sene Balkan Şampiyonası'nda derece yapmak istiyorum. Geçen sene takımlardan ikinci olmuştuk. Bu sene Avrupa Şampiyonası da var. Burada da başarılı olmak istiyorum." diye konuştu.

Hayalinin olimpiyatlarda mücadele eden bir sporcu olmak olduğundan bahseden genç sporcu, "Uzun vadeli hayalim olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmek. Bunun için çok çalışacağım. Okuldan sonra antrenman yapıyorum. Antrenmanlar zor geçse de çalışmam gerektiğini biliyorum. Antrenman yapmadan kimse iyi oyuncu olamaz." ifadelerini kullandı.

ANTRENÖRLERİ UMUTLU

Mehmet Fatih'in antrenörleri genç sporcunun önemli başarılar elde edeceğini düşünüyor.

Antrenör Bora Gürbüz, sporcusunun disiplinli ve çalışkan olduğuna değinerek, "Mehmet Fatih ile küçük yaşlarından beri birlikteyiz. Kendisi çok disiplinli, çalışkan ve masa tenisini tutkuyla yapan bir çocuk. Babası ve antrenörü Mesut Gezer'in bu başarıda katkısı büyüktür. İleride milli takımımızı en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Çalışmalarına aynı şekilde devam ederse Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında bizi temsil edecektir." şeklinde görüş belirtti.

Mehmet Fatih'in babası ve antrenörlerinden Mesut Gezer ise, "Mehmet Fatih'i masa tenisine 6 yaşında başlattık. En büyük avantajımız masa tenisini çok sevmesi oldu. Bundan dolayı antrenmanlara aksatmadı. Bunun ardından başarılar gelmeye başladı. Bu sezon kendi yaş kategorisinde 3 ulusal turnuva vardı. Milli takım seçmelerini şampiyon olarak tamamladı. Seçmeleri ilk 16'da tamamlayanların katıldığı en iyi 16'lar turnuvasında şampiyon oldu. Son olarak 32 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Erkeklerde altyapı yaş gruplarında üçünde de birinci olan tek sporcu. Bu büyük bir başarı. Önümüzde Balkan Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası var. Onlara hazırlanıyoruz. İnşallah büyük dereceler bekliyoruz. Kendisi çok yetenekli. Diğer hocalarımız da Fatih'te gelecek görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oğlunu gelişimi için Çin'e götüreceğini aktaran Gezer, "Türkiye, masa tenisinde çok iyi yerde olan bir ülke değil. Amacımız hem ülke sporuna katkı vermek hem de sporcumuzun gelişimini sağlamak. Her sporcunun hayali olimpiyatlara katılmaktır. Biz de 2032 Olimpiyat Oyunları'nı hedefliyoruz. Uzak bir tarih gibi görünebilir ama olimpiyatlar bu yaşlarda hazırlanılıyor. Haftanın 7 günü, üçer saat antrenman yapıyoruz. Hem okulunu hem de antrenmanları bir arada götürmeye çalışıyoruz. Yaz tatilinde Çin'e götürmeyi düşünüyoruz. Çok yoğun tempoda ilerliyoruz. Bazen futbol oynamak istiyor ama sakatlanma riskinden dolayı izin vermiyoruz. Onun için bazen haksızlık oluyor ama başarı için bazı bedellerin ödenmesi gerek. Bu yaşta bu bedelleri ödüyor." diyerek sözlerini tamamladı.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.