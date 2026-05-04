Grimaldo son kararını verdi!

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Bayer Leverkusen'in İspanyol sol beki Alejandro Grimaldo ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
30 yaşındaki yıldız oyuncu, İspanya'ya dönmek istiyor ve bu transferi gerçekleştirme konusunda oldukça istekli.
Durumunu şu anda iki kulüp yakından takip ediyor. Grimaldo, yaklaşık 10 ila 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Leverkusen'den ayrılabilir.
Beşiktaş gelişmeleri yakından takip ediyor. Eğer İspanya'ya transferi gerçekleşmezse Grimaldo ile masaya oturmayı planlıyor.
