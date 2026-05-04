04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Jayden Oosterwolde'ye 20 milyon Euro!

Roma, Fenerbahçe'nin Hollandalı stoper Jayden Oosterwolde için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

04 Mayıs 2026 08:49
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye 2022-23 sezonunda Parma'dan gelen Oosterwolde'ye Roma'nın ilgisi resmiyet kazanmış durumda...

Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2028 yılında bitecek 25 yaşındaki Hollandalı savunmacı için Serie A temsilcisi kulübe ilgi mektubu gönderdi.

Roma bu transfer için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

OOSTERWOLDE GİTMEK İSTİYOR

Oosterwolde'nin de bu teklife sıcak baktığı ve sarı-lacivertli yönetimden ayrılık için izin isteyeceği öğrenildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 45 maça çıkan Oosterwolde, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
