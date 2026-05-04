Jayden Oosterwolde'ye 20 milyon Euro!

Fenerbahçe'ye 2022-23 sezonunda Parma'dan gelen Oosterwolde'ye Roma'nın ilgisi resmiyet kazanmış durumda...
Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2028 yılında bitecek 25 yaşındaki Hollandalı savunmacı için Serie A temsilcisi kulübe ilgi mektubu gönderdi.
Roma bu transfer için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
OOSTERWOLDE GİTMEK İSTİYOR
Oosterwolde'nin de bu teklife sıcak baktığı ve sarı-lacivertli yönetimden ayrılık için izin isteyeceği öğrenildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe forması ile 45 maça çıkan Oosterwolde, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
