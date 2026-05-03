Leon Goretzka: 'PSG maçı için çok heyecanlıyız'

Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain ile oynayacakları rövanş maçı için konuştu.



Alman orta saha oyuncusu, "PSG ile oynayacağımız rövanş için herkes çok heyecanlı. Bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz ve Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmak istiyoruz." dedi.



Bayern Münih, PSG'ye karşı Fransa'da oynadığı ilk maçı 5-4'lük skorla kaybetmişti. Alman ekibi, bu kez 6 Mayıs Çarşamba günü Paris Saint-Germain'i sahasında ağırlayacak.



