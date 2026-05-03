03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
20:00
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
17:00
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
17:45
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
17:45
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
2-024'
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-024'
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
0-024'
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
0-024'
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
0-023'
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-023'
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
19:30
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
15:30
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
20:15
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
15:30
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
18:00
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
15:00
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
17:30
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
17:30
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
17:30
03 Mayıs
Braga-Estoril
20:00
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
22:30
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
15:30
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-179'
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
20:00
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
17:15
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
20:00
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
20:00
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
16:30
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
18:30
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
20:30
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
16:00
03 Mayıs
M. United-Liverpool
17:30
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
21:00
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
15:00
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
19:30
03 Mayıs
Lyon-Rennes
21:45
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
22:00
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-058'
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
16:00
03 Mayıs
Juventus-Verona
19:00
03 Mayıs
Inter-Parma
21:45
03 Mayıs
Lille-Le Havre
16:00
03 Mayıs
Auxerre-Angers
18:15
03 Mayıs
Paris FC-Brest
18:15
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
18:15
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
Inter Miami'ye yeni evinde şok yenilgi

Amerika Birleşik Devletleri MLS'in 11. haftasında Lionel Messi'li Inter Miami, 3-0 öne geçtiği maçta sahasında Orlando City'e 4-3 mağlup oldu.

calendar 03 Mayıs 2026 12:09 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2026 12:31
Inter Miami'ye yeni evinde şok yenilgi
MLS'in 11. haftasında Inter Miami ile Orlando City karşı karşıya geldi.

Nu Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip Orlando geriden gelerek maçı 4-3 kazandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Inter Miami, 4. dakikada Ian Fray, 25. dakikada Telasco Segovia ve 33. dakikada Lionel Messi'nin attığı gollerle 3 farklı üstünlüğü yakaladı.

Erken açılan farka rağmen Orlando City; 39, 68 ve 78. dakikalarda Martin Ojeda attığı goller ile skoru dengeledi.

Maçta son noktayı 90+3'te Tyrese Spicer koydu ve müthiş geri dönüşte takımına 3 puanı kazandırdı.

MESSI'NİN HEYECANI YARIM KALDI

Inter Miami forması ile çıktığı 100. maçta yaşadığı şok geri dönüş yüzünden Lionel Messi'nin dalya heyecanı ise yarım kaldı.

UĞURSUZ GELDİ

Inter Miami, 4 Nisan'da taşındıkları yeni stadyumda oynadıkları 4 maçı da kazanamadı. Söz konusu müsabakalarda Florida ekibi 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

GELECEK MAÇLARI

Orlando City gelecek hafta deplasmanda Montreal ile karşılaşacak. Inter Miami ise Toronto'ya konuk olacak.

Florida ekibi bir sonraki iç saha maçını 18 Mayıs'ta Portland Timbers'e karşı oynayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
