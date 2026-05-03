03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
20:00
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
0-023'
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
17:45
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
17:45
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
5-1
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-1
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
3-3
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
2-1
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
1-0
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-0
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
19:30
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
1-290'
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
20:15
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
1-090'
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
18:00
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
0-3
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
17:30
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
17:30
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
17:30
03 Mayıs
Braga-Estoril
20:00
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
22:30
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
1-0
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-2
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
20:00
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
0-08'
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
20:00
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
20:00
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
0-2DA
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
18:30
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
20:30
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
2-064'
03 Mayıs
M. United-Liverpool
17:30
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
21:00
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
3-1
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
19:30
03 Mayıs
Lyon-Rennes
21:45
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
22:00
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-0
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
2-063'
03 Mayıs
Juventus-Verona
19:00
03 Mayıs
Inter-Parma
21:45
03 Mayıs
Lille-Le Havre
1-165'
03 Mayıs
Auxerre-Angers
18:15
03 Mayıs
Paris FC-Brest
18:15
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
18:15
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT

Göztepe'ye 5'incilik tesellisi

Göztepe, Trabzonspor deplasmanında son saniyede yediği golle 1-1 berabere kalsa da 5'inciliğe yükselip Avrupa umudunu sürdürdü.

calendar 03 Mayıs 2026 15:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'ye 5'incilik tesellisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trenyol Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma yolunda Trabzonspor'la deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkan Göztepe, uzun süre 1-0 önde götürdüğü maçı 90+3'te yediği golle 1-1 berabere tamamladı.

Maçta iyi bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar 32'nci dakikada Brezilyalı golcüsü Juan'ın ayağından öne geçti. Öne geçtikten sonra net fırsatlar yakalayan Göztepe, son anlara girilirken galibiyete çok yaklaştı. Ancak dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde bir dönem Göztepe forması giyen Umut Nayir topu filelere gönderip İzmir ekibinin üstünlüğüne son verdi. Uzatma anlarında yediği golle yıkılan Göztepe'ye RAMS Başakşehir'in mağlubiyeti teselli buldu. Başakşehir'le kıyasıya 5'incilik rekabetine giren Göztepe, rakibinin Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 kaybetmesiyle 5'inci sıraya yükseldi.

HEDEF KONFERANS LİGİ

Trabzon'dan puanla dönüp Başakşehir'in 1 puan önüne geçen Göztepe Avrupa kupaları için yeniden umutlandı. Kalan iki maçında evinde Gaziantep FK ve deplasmanda Samsunspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe bu müsabakaları kazanması halinde hiçbir sonuca bakmaksızın 2025-2026 sezonunu 5'inci bitirecek. Göztepe ligi 5'inci bitirir, Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor ya da Beşiktaş'tan biri alırsa sarı-kırmızılılar gelecek sezon ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek.

STOILOV FUTBOLDAN MEMNUN

Teknik direktör Stanimir Stoilov oynanan futbolun sevindirici, alınan sonucun ise üzücü olduğunu dile getirdi. Trabzon gibi zorlu bir deplasmanda takımının iyi bir performans ortaya koyduğunu ifade eden Stoilov, "Oyun anlamında Göztepe'nin iyi yüzünü göstermeye geldik. Göztepe, hiç kimseden çekinmeyen, yüksek hırslı bir oyun oynamaya çalışan bir takım. Bunu da maç içerisinde göstermeye çalıştık. Golü bulduk, 2-3 tane de fırsat yakaladık. Maalesef ikinci golü bulamadık" diye konuştu.

'SON SANİYE GOLÜNE ÜZÜLDÜK'

Stoilov, "Son saniyede böyle bir deplasmanda gol yediğimiz için çok üzgünüz. Çok kazanmak istediğimiz bir mücadeleydi ama bu futbol. Trabzon tabii ki iyi bir takım. Şu anda üzgünüm ama aynı zamanda da üzgün değilim. Çünkü geçekten takımım burada Göztepe'nin güçlü ve iyi yüzünü sahaya yansıttı. Biz hayalimizin peşinden yürümeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.