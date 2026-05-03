Porto, Francesco Farioli ile şampiyon!

Bu sonuçlarla ligde son iki hafta öncesinde Porto, 85 puana yükselirken Jose Mourinho'lu Benfica ise 76 puana sahip durumda. Bir maçı eksik Sporting'in ise 73 puanı bulunuyor.





37 YAŞINDA BAŞARDI

Primeira Liga'nın 32. haftasında Porto, sahasında Alverca'yı 1-0 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.Ev sahibi ekibe galibiyeti ve kupayı getiren golü 40. dakikada Jan Bednarek kaydetti.Porto, son olarak 2021-2022 sezonunda kazandığı şampiyonluğun ardından 4 yıl sonra, teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde yeniden zirveye çıktı.Karşılaşmada milli futbolcu Deniz Gül 90 dakika sahada kaldı.Türkiye'de Karagümrük ve Alanyaspor, Fransa'da Nice'i çalıştıran Francesco Farioli, geçen sezon Hollanda'da Ajax'ta görev aldı. Ajax ile zirve yarışında önde olmasına rağmen şampiyonluğu kaybeden Farioli, 37 yaşında Porto'nun başında mutlu sona ulaşarak ilk kupasını kazandı.