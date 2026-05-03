Galatasaray, 21 yıl sonra yıkıldı

Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 9 müsabakanın ardından ilk kez mağlubiyet yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, Samsunspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-2006, 2011-2012, 2023-2024, 2024-2025 sezonları ile bu sezonun ilk yarısında rakibiyle oynadığı bütün maçları kazandı.
Samsunspor'a son olarak 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında yenilen Galatasaray, 9 maç sonra rakibine kaybetmiş oldu.
